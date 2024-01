Tennis-Erfolge für Maria und Siegemund

Tatjana Maria und Laura Siegemund haben den Schwung vom United Cup mitgenommen. Yannick Hanfmann kämpft dagegen vergeblich.

Tatjana Maria und Laura Siegemund tanken weiter Selbstvertrauen für die Australian Open.

Nach dem Gewinn des United Cups an der Seite von Alexander Zverev und Angelique Kerber, bei dem Siegemund im Mixed-Doppel starke Leistungen gezeigt hatte, feierte das Tennis-Duo nun ihre ersten Einzelsiege in diesem Jahr. Maria (36) profitierte beim WTA-Turnier in Hobart beim Stand von 6:1, 4:3 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihre argentinischen Gegnerin Nadia Podoroska. Siegemund (35) rang beim WTA-Turnier in Adelaide die an Nummer sieben gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa mit 6:7 (1:7), 6:4, 6:4 nieder.

Beim ATP-Turnier in Adelaide verpasste Yannick Hanfmann den Einzug ins Achtelfinale dagegen knapp. Der 32-Jährige musste sich nach hartem Kampf dem Italiener Lorenzo Sonego mit 5:7, 6:2, 6:7 (9:11) geschlagen geben.

(dpa)