Tennis

vor 17 Min.

Wutrede von Medwedew wegen Hitzegefahr bei US Open

Daniil Medwedew hat bei den US Open mit der Hitze zu kämpfen.

Plus Bei den US Open kämpfen die Tennisprofis mit der schwülen Hitze. Daniil Medwedew spricht auf dem Platz drastische Worte – und sich danach für eine Debatte aus.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Daniil Medwedew nutzte die größtmögliche Bühne. Als er gerade bei den US Open auf dem Platz stand, bei 34 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, der Schweiß rann ihm über das Gesicht, sprach er in eine Kamera. Nicht beiläufig, weil die eben gerade so rumstand. Sondern mit voller Absicht und einer klaren Botschaft: "Ein Spieler wird sterben und sie werden es sehen."

Medwedew bestritt da gerade sein Viertelfinale gegen seinen russischen Landsmann Andrej Rubljow, es war eine recht schnelle Partie mit einem klaren Ausgang. Und dennoch eine, die beide Spieler forderte. Wegen der Hitze. Nach dem Spiel hatte Medwedew ein rotes Gesicht. Sonnenbrand sei das nicht, sagte er, wegen des vielen Schwitzens und der benutzten Handtücher hatte er sich die Haut vom Gesicht gerieben. Schweiß stört beim Tennisspielen. Läuft er in die Augen, verschwimmt die Sicht. Und auf den Händen verhindert er das gewünschte Halten des Schlägers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen