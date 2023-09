Young Boys vs. RB Leipzig in der Champions League: Übertragung, Termin und Live-Ticker

Die Young Boys Bern gegen RB Leipzig live im TV oder Stream in der Champions League: Wir haben alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung und Live-Ticker.

Die Champions League startet in die Gruppenphase der Saison 2023/24. Am 1. Spieltag müssen unter anderen der RB Lepizig und die Youngs Boys Bern gegeneinander ran auf dem Rasen.

Hier gibt es alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit der Partie sowie zur Übertragung live im Free-TV und im Stream. Außerdem haben wir den Champions League Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen im Angebot.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Young Boys vs. RB Leipzig in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2023/24 findet das Match zwischen den Young Boys Bern und dem RB Leipzig am Dienstag, dem 19. September 2023, statt. Der Anstoß ist für 18.45 Uhr angesetzt.

Young Boys gegen RB Leipzig live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2023/24 läuft vor allem über den Streaminganbieter DAZN. Einzelne Partien werden zudem von der Plattform Amazon Prime übertragen, darunter vor allem Spiele mit deutscher Beteiligung. Das gilt allerdings leider nicht für die Partie zwischen dem RB Leipzig und den Young Boy Bern am 19. September 2023. Um diese verfolgen zu können, müssen Sie auf das Angebot von DAZN zurückgreifen. Hier kostet das Abo aktuell 29,99 Euro im Monat.

Spiel: Young Boys Bern vs. RB Leipzig , Gruppenphase der Champions League 23/24, 1. Spieltag

vs. , der 23/24, 1. Spieltag Datum: 19. September 2023

19. September 2023 Uhrzeit : 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stadion Wankdorf, Bern

Stadion Wankdorf, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Young Boys - RB Leipzig im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Für die Übertragung der Champions-League-Saison im Stream ist ein Abonnement bei DAZN oder Amazon Prime notwendig. Wenn Sie nicht bereit sind, dafür Geld auszugeben, aber trotzdem auf dem Laufenden darüber bleiben wollen, was in den Partien der Liga geschieht, haben wir eine Alternative für Sie: den Champions League im Live Ticker der Augsburger Allgemeinen. Hiermit sind hautnah an allen Spielen dran, verpassen keine Karte und werden über jeden Wechsel informiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Prognose für die Begegnung Young Boys Bern vs. RB Leipzig

Laut fußballdaten.de sind die beiden Mannschaften Young Boys Bern und RB Leipzig bisher noch nicht aufeinandergetroffen. Eine Prognose für das kommende Spiel in der Champions-League-Gruppenphase auf Basis der bisher gespielten Partien abzugeben, ist also nur schwer möglich. Befragt man jedoch Google zu dem kommenden Spiel, so sieht die Suchmaschine RB Leipzig mit klar besseren Gewinnchancen: Hier wird eine Wahrscheinlichkeit von 59% ausgegeben dafür, dass die Sachsen die Partie gewinnen. Hierfür spricht sicherlich, dass die Leipziger bereits einige sportliche Großerfolge erringen konnten: So gewannen sie den DFB-Pokal 2022 und 2023.

Übrigens: Obwohl der Verein aus Bern Young Boys heißt, hat er keine besonders junge Vereinsgeschichte. Im Gegenteil, er wurde bereits 1898 gegründet. Deutlich jünger ist da der RB Leipzig: Der Verein wurde erst im Jahr 2009 gegründet.