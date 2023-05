Zwei Niederlagen für London am ersten OWL-Wochenende

London Spitfire hat seine ersten zwei Matches am Auftaktwochenende der diesjährigen Overwatch League verloren.

Die Mannschaft unterlag am Donnerstag Washington Justice und am Sonntag Boston Uprising jeweils mit 1:3.

Washington Justice entpuppte sich früh im ersten Saison-Match für London als hart zu bändigender Gegner. Die erste Runde endete in einem schnellen 2:0 für das nordamerikanische Team. Obwohl London anschließend knapp der Ausgleich gelang, krallte sich Washington Justice entschieden den Sieg in den folgenden zwei Runden (3:1, 1:0) und damit in der Partie.

Das Spiel gegen Boston Uprising begann zunächst vielversprechender. Wenn auch mit Mühe, gewann London Spitfire auf der ersten Karte 2:1. Verhindern konnte das Team Bostons Aufholjagd aber nicht: Die nächsten zwei Runden gab Spitfire jeweils 1:2 an die Konkurrenz ab, die ihren Match-Sieg mit einem 1:0 auf der finalen Karte perfekt machte.

Bis zu den nächsten Matches hat London Spitfire Zeit, sich zu sammeln. Am 12. Mai trifft das Team auf Vegas Eternal, zuvor Paris Eternal, und zwei Tage später auf Florida Mayhem.

(dpa)