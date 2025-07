Tour de France der Frauen: Gelb als Ziel

Nach der Tour heißt vor der Tour: Während die Männer sich auf den letzten Kilometern der Tour de France befinden, fängt für die Frauen der Kampf um das gelbe Trikot gerade erst an. Die Tour de France Femme beginnt am Samstag, 26. Juli, mit der vierten Ausgabe des noch jungen Frauen-Radrennens. Neun Etappen in neun Tagen – das Rennen um das Gelbe Trikot wird für die Radfahrerinnen so lang wie nie.

Die insgesamt 154 Fahrerinnen aus 22 Teams erwarten in diesem Jahr einige Höhepunkte in Frankreich. Nach dem Start in der nordwestlichen Hafenstadt Vannes verläuft die Rundfahrt quer durch die „Grande Nation“ zu den Alpen im Südosten. Die längste Strecke legen die Fahrerinnen mit 166 Kilometern am fünften Tag (30. Juli) zurück. Königsetappe ist der Abschnitt auf den Col de la Madeleine am vorletzten Tag (2. August). Die Bergankunft erreichen die Radfahrerinnen nach einem Anstieg von über 18 Kilometern. Hier könnte es zu einer Vorentscheidung um den Gesamtsieg kommen. Die finale Etappe endet nach einer bergigen Streckenführung in Chatel im Skigebiet Portes du Soleil an der Schweizer Grenze.

Demi Vollering ist Favoritin auf den Gesamtsieg der Tour de France Femmes

Top-Favoritin auf den Gesamtsieg ist Demi Vollering, die die Rundfahrt 2023 für sich entscheiden konnte. Die Niederländerin gilt derzeit als beste Radfahrerin der Welt. Im vergangenen Jahr sorgte ein Sturz auf der fünften Etappe für Drama und Spannung, Vollering musste sich am Ende denkbar knapp der Polin Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM-zondarcrypto) geschlagen geben. Letztlich trennten die beiden Fahrerinnen in der Gesamtwertung nur vier Sekunden. So knapp ist eine Tour de France noch nie entschieden worden.

Vollering wechselte Ende vergangenen Jahres zum französischen Team FDJ-SUEZ., nachdem es bei ihrem ehemaligen Team SD Worx-Protime interne Differenzen gegeben und es keine klare Ausrichtung mehr für die Niederländerin gegeben hatte. Mit der neuen Mannschaft gewann Vollering in diesem Jahr bereits vier Gesamtwertungen bei Etappenrennen und peilt nun ihren zweiten Sieg bei der Tour de France an. Dem will allerdings nicht nur Titelverteidigerin Kasia Niewiadoma einiges entgegensetzen. Die Schweizerin Marlen Reusser vom Team Movistar fährt eine starke Saison und gewann die Tour de Suisse – vor Vollering und Niewiadoma. Zum Favoritinnenkreis gehört zudem die Italienerin Elisa Longo Borghini, die den Giro d‘Italia Donne für sich entscheiden konnte.

Ingolstädterin Ricarda Bauernfeind feiert Comeback nach Knie-OPs

Aus deutscher Sicht ist Liane Lippert (Movistar) die aussichtsreichste Kandidatin. Die 27-Jährige aus Ludwigshafen holte bereits zwei Tagessiege beim Giro. Bei der Tour wird sie für den Gesamtsieg ihrer Teamkollegin Reusser arbeiten, könnte aber wie schon 2023 für einen Etappensieg infrage kommen. Auch Ricarda Bauernfeind (Canyon-SRAM-zondarcrypto) konnte vor zwei Jahren eine Tour-de-France-Etappe für sich entscheiden. Im vergangenen Jahr verpasste die Ingolstädterin jedoch die Tour und die Olympischen Spiele verletzungsbedingt und musste sich mehreren Knie-Operationen unterziehen. Dass die 25-Jährige bereits ein Jahr später von ihrem Team für das wichtigste Radrennen des Jahres nominiert wurde, lässt auf ein starkes Comeback hoffen.

Die Siegerin der Tour erhält 50.000 Euro als Preisgeld. Wenn am Sonntag endgültig der Gewinner der Tour der France der Männer feststeht, kann er sich über 500.000 Euro freuen. „Die Frage nach den Siegprämien begleitet mich seit der ersten Auflage der Tour de France Femmes, und das nervt mich ehrlich gesagt etwas“, sagt die Tour-Direktorin Marion Rousse dazu. Schließlich sei es schwer, ein Rennen mit 21 Renntagen und eines mit neun miteinander zu vergleichen.