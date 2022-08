Kaul: Olympia in Deutschland muss Mehrwert haben

Eine deutsche Bewerbung um Olympische Spiele müsste nach Ansicht von Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul dem deutschen Sport einen Nutzen bringen.

"Es nützt nicht, Olympische Spiele auszurichten und tolle Sportanlagen zu bauen, die danach nicht mehr genutzt werden und keinen Mehrwert für den Sport bieten", sagte der 24 Jahre alte Ex-Weltmeister nach seinem EM-Sieg. "Was ich befürworten würden, wenn es so läuft wie in München: Dass die bestehende Infrastruktur ausgebaut wird und im Nachhinein weiter genutzt werden kann", meinte Kaul.

Begeistert ist er von den European Championships, die 50 Jahre nach den Sommerspielen in München im damaligen Olympiapark ausgetragen werden. "Ich glaube schon, dass wir im Kleinen bei den European Championships sehen, wie schön es sein kann, mit vielen Sportarten in Deutschland Meisterschaften auszutragen", befand Kaul, der für eine Fortsetzung des Multi-Sport-Events plädiert. "Ich finde, es ist ein Konzept, das Zukunft hätte." Ob die Leichtathletik auch 2026 wieder Teil der European Championships sein werden, hat der Europäische Verband (EAA) noch nicht entschieden.

