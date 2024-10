Ein Reiter ohne Pferd: So geht es für Philipp Weishaupt weiter

Als am vergangenen Wochenende das Nationenpreisfinale in Barcelona stattfand, gab es in der deutschen Mannschaft überraschend einen personellen Wechsel. Vize-Europameister Philipp Weishaupt hatte seine Teilnahme abgesagt und wurde kurzfristig durch Richard Vogel ersetzt. Der Grund: Weishaupts Pferd Zineday, auf dem der Springreiter die vergangenen Jahre sehr erfolgreich geritten war, war kurz zuvor verkauft worden.

