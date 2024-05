Kanuslalom

vor 30 Min.

Wassermassen machen den Weltcup-Organisatoren das Leben schwer

Plus Der Verein Kanu Schwaben Augsburg kennt sich mit der Organisation von Großveranstaltungen aus. Trotzdem ist der Kanuslalom-Weltcup angesichts der schweren Regenfälle für alle eine ziemliche Herausforderung.

Von Andrea Bogenreuther

Wasser in rauen Mengen ist die internationale Kanuslalom-Elite eigentlich gewöhnt. Dass beim Kanuslalom-Weltcup am Augsburger Eiskanal zum Wasser von unten aber noch überdurchschnittlich viel Wasser von oben dazu kommt, setzt irgendwann selbst den ganz hart Gesottenen zu. Allerdings weniger den Sportlerinnen und Sportlern der internationalen Spitze, die während ihrer Rennen auf dem Kanal durch die Regenfälle zwar in der Sicht eingeschränkt sind, die ihre Boote aber ohne nachhaltige Probleme den Eiskanal hinuntersteuern.

Umso schwieriger wird es durch die ununterbrochenen Schauer am Freitag hingegen für die Weltcup-Organisatoren von Kanu Schwaben Augsburg und der Eiskanal Event GmbH. Denn die Olympiaanlage von 1972 mit ihren Rasentribünen leidet immer mehr unter den Regenmassen. Das Gras auf den Hängen wird rutschig wie Schmierseife, an einigen Stellen müssen die Gullydeckel entfernt werden, um ein Hochdrücken des Wassers zu verhindern, und im Ziel werden eiligst Paletten verlegt, um den Aktiven einen Gang durch den Matsch zu ersparen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen