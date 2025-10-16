Zuschauertabelle der DEL 2025/26: Wer setzt sich im Panther-Duell durch?

Icon Menü
Die DEL-Klubs konnten zuletzt so viele Zuschauer in die Stadien locken, wie nie zuvor. Doch welche Teams haben die meisten Fans in ihren Arenen?
Von Lukas von Hoyer
    Besondere Stimmung in der Lanxess Arena: Die Kölner Haie können sich über den höchsten Zuschauerschnitt der DEL freuen.
    Besondere Stimmung in der Lanxess Arena: Die Kölner Haie können sich über den höchsten Zuschauerschnitt der DEL freuen. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Archivbild)

    Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) verzeichnete in der Saison 2024/25 einen eindrucksvollen Rekord: Knapp 3,3 Millionen Zuschauer strömten in die Hallen der 14 DEL-Klubs, wie die Liga bekanntgab. In der Hauptrunde kamen demnach durchschnittlich 7781 Fans in die Arenen, in den Playoffs wurde erstmals die Zehntausender-Marke geknackt: Im Schnitt verfolgten 10.678 Zuschauer die Playoff-Spiele live in der Arena. Doch welche DEL-Vereine locken die meisten Fans in die heimische Halle? Und wie schneiden der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther ab, wenn es um den Zuschauerschnitt in der DEL geht? Die DEL-Zuschauertabelle gibt Aufschluss.

    DEL: Welcher Klub hat den höchsten Zuschauerschnitt?

    In der Saison 2024/25 gewannen die Kölner Haie die Deutsche Meisterschaft – zumindest, wenn es nach der Zuschauertabelle geht. Im Durchschnitt besuchten 17.829 Fans die Heimspiele der Haie in der Lanxess Arena, wie aus einer Statistik der DEL hervorgeht. Auch zu Beginn der Saison 2025/26 führt Köln die Zuschauertabelle der DEL mit durchschnittlich etwas mehr als 17.000 Zuschauern pro Partie an.

    Hinter den Haien liegen die Eisbären Berlin in Lauerstellung. Der amtierende Deutsche Meister kommt auf einen Durchschnitt von knapp 14.000 Zuschauern je Heimspiel. Über der Zehntausender-Marke liegen ansonsten nur noch die Adler Mannheim, wie die aktuelle Zuschauer-Statistik von sport.de zeigt.

    Zuschauerschnitt der DEL: Wo liegen Ingolstadt und Augsburg?

    Der ERC Ingolstadt findet sich am Ende der Zuschauertabelle wieder. Laut sport.de kommen in der Spielzeit 2025/26 bislang knapp 4000 Zuschauer zu den Heimspielen der Schanzer. Nur die Grizzlys Wolfsburg haben einen geringeren Zuschauerschnitt – etwas mehr als 3000 – zu bieten.

    Die Augsburger Panther spielen hingegen oben mit, wenn es um die Fans geht. Fast 6000 Zuschauer kommen durchschnittlich zu den Heimspielen des AEV ins Curt-Frenzel-Stadion. Eine eindrucksvolle Zahl, wenn man bedenkt, dass die Heimspielstätte der Panther laut Vereinsangaben eine Kapazität von 6179 Plätzen mitbringt. Das Zuschauer-Derby zwischen Ingolstadt und Augsburg geht also an den AEV.

    Die Zuschauertabelle der DEL im Überblick

    Zwar steht die Saison 2025/26 in der DEL noch am Anfang, die Zuschauertabelle zeigt allerdings viele Ähnlichkeiten zur letzten Spielzeit – und ist daher schon aussagekräftig. Ein Überblick.

    KlubZuschauerschnitt 2025/26StadionKapazität
    Kölner Haie17.702Lanxess Arena18.600
    Eisbären Berlin13.873Uber Arena14.200
    Adler Mannheim11.430SAP Arena13.600
    EHC München8874SAP Garden10.796
    Augsburger Panther5806Curt-Frenzel-Stadion6179
    Nürnberg Ice Tigers5645PSD Bank Nürnberg Arena7672
    Löwen Frankfurt5579NIX Eissporthalle Frankfurt6990
    Straubing Tigers4973Eisstadion am Pulverturm5635
    Schwenninger Wild Wings4758Helios Arena5135
    Fischtown Pinguins4566Eisarena Bremerhaven4647
    Iserlohn Roosters4472Balver Zinn Arena4967
    Dresdner Eislöwen4412JOYNEXT Arena4412
    ERC Ingolstadt3919SATURN-Arena4591
    Grizzlys Wolfsburg3134EisArena Wolfsburg4503
