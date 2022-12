Zverev feiert Comeback: "Möchte immer noch große Turniere gewinnen"

Nach einem halben Jahr Pause feiert Alexander Zverev am Donnerstag in Saudi-Arabien sein Comeback gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Alexander Zverev feiert sein Comeback. Nach etwa einem halben Jahr Verletzungspause tritt der 25-jährige Tennisspieler am Donnerstag bei einem Show-Turnier in Saudi-Arabien an. Dort trifft der Olympia-Sieger am Morgen auf den Österreicher Dominic Thiem. Gewinnt Zverev, stünde am Donnerstag noch ein weiteres Match an. Gegner wäre dann am frühen Abend deutscher Zeit der Russe Daniil Medwedew.

Beim Diriyah Tennis Cup geht es zwar nicht um Weltranglisten-Punkte, trotzdem ist das Event wichtig für Zverev. "Ich kann nicht einfach zu den Australian Open reisen und erwarten, mein bestes Tennis zu zeigen. Von daher sind diese Turniere schon extrem wichtig gerade", sagte Zverev in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Zverev-Comeback: Diese Termine stehen nach Saudi-Arabien an

Der 25-Jährige wird nach dem Turnier in Saudi-Arabien vom 19. bis 24. Dezember auch an der World Tennis League in Dubai teilnehmen. Über den Jahreswechsel steht noch der United Cup in Australien an, bei dem Zverev im Team unter anderem mit Deutschlands derzeit bester Spielerin Jule Niemeier spielen wird. Am 16. Januar 2023 beginnen dann die Australian Open in Melbourne.

Der 25-Jährige ist sich bewusst, dass er nach der langen Pause Zeit benötigen wird, um wieder zu alter Form zu finden. "An meinen Zielen hat sich nichts geändert. Ich möchte immer noch einer der besten Spieler der Welt sein, ich möchte immer noch die größten Turniere der Welt gewinnen", sagte der gebürtige Hamburger. "Aber ich muss auch akzeptieren, nicht sofort wieder bei hundert Prozent zu sein. Klar wird das keine Frage von heute oder morgen sein", sagte Zverev.

Zverev verletzte sich bei French Open

Anfang Juni hatte sich Zverev im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal eine schwere Fußverletzung zugezogen, nachdem er eines der besten Matches seiner Karriere spielte. Nach mehr als drei Stunden Spielzeit knickte Zverev beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 im Tiebreak des zweiten Satzes so böse um, dass er sich sämtliche Außenbänder im rechten Fuß riss.

Eigentlich hatte der 25-Jährige geplant, beim Davis Cup in Hamburg im September sein Comeback zu geben. Doch bei seinem Aufbautraining zog sich Zverev ein Knochenödem im Fuß zu. Erst Anfang November gab es wieder die ersten Bilder von ihm auf dem Trainingsplatz in Monte Carlo.

