Zverev - Etcheverry live im Free-TV und Stream: Viertelfinale der French Open 2023

Das French-Open-Viertelfinale 2023 zwischen Zverev und Etcheverry läuft live im Free-TV und Stream. Wo gibt es das Match zu sehen? Infos zur Übertragung gibt es hier.

Am 28. Mai hat die erste Runde der French Open 2023 begonnen und mittlerweile steht bereits das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers auf dem Programm. Dafür qualifiziert hat sich der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev, der sich nach einem überzeugenden 6:1, 6:4 und 6:3 gegen Grigor Dimitrov den Platz in der Finalrunde sicherte. In den ersten Runden war Zverev außerdem in seinen Matches gegen Lloyd Harris, Alex Molčan und Frances Tiafoe erfolgreich. Zu den deutschen Spielern bei den French Open 2023 zählten auch Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann, von denen jedoch keiner den Einzug ins Viertelfinale des Turniers schaffte.

Wann findet das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Tomas Martin Etcheverry statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Match auf im Free-TV zu sehen? Alle Infos zum Viertelfinale bei den French Open 2023 haben wir hier für Sie.

Alexander Zverev - Tomas Martin Etcheverry im Viertelfinale der French Open 2023: Termin und Uhrzeit

Das Viertelfinale zwischen Zverev und Etcheverry findet laut Spielplan der French Open 2023 am 7. Juni statt. Los geht es voraussichtlich um 12 Uhr auf dem Court Philippe-Chartier. Alexander Zverev ist die letzte deutsche Hoffnung bei dem Grand-Slam-Turnier. Auf der ATP-Weltrangliste hat der deutsche Profi gegenüber seinem Kontrahenten ein gutes Polster: Vor den French Open 2023 belegte Tomas Martin Etcheverry Rang 49, Alexander Zverev stand auf Platz 27.

Zverev - Etcheverry live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales bei den French Open 2023

Gute Nachrichten für alle Tennis-Fans: Alle Spiele des Viertelfinales der French Open 2023 gibt es kostenlos im Free-TV zu sehen. Eurosport zeigt alle Partien des Turniers und natürlich auch das Match zwischen Zverev und Etcheverry. Die Übertragung der French Open 2023 läuft auch im Live-Stream - allerdings nicht kostenlos.

Um das Grand-Slam-Turnier im Stream ansehen zu können, benötigen Sie ein Abo bei discovery+. Eine werbeunterstützte Version ist bereits ab 3,99 Euro im Monat zu haben, das werbefreie Abo kostet monatlich 5,99 Euro. Hier noch einmal alle Infos zum Viertelfinale zwischen Zverev und Etcheverry im Überblick:

Bilanz: Sind sich Zverev und Etcheverry schon auf dem Platz begegnet?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Nein, Zverev und Etcheverry durften auf dem Tennis-Court noch nie gegeneinander antreten. Zverev geht dennoch als klarer Favorit in das Viertelfinale gegen den Argentinier. Trotzdem warnte Tennis-Legende Boris Becker laut der Deutschen Presse-Agentur vor der Partie: "Das wird ein ganz schwieriges Match. Etcheverry ist ein argentinischer Sandplatzspezialist, der wird dahin gehen, wo es weh tut". In jedem Fall ist es eine machbare Aufgabe für Alexander Zverev. Sollte er den Sprung ins Halbfinale schaffen, würden mit Casper Ruud oder Holger Rune ebenfalls keine echten Angstgegner auf ihn warten.