Basketballfieber an der Augsburger Stadtgrenze

Dreimal war die Halle am Sportpark in Stadtbergen in dieser Saison ausverkauft. Über 1000 Fans wollten sich die Heimauftritte der Hessing Kangaroos, wie die als GmbH ausgegliederte Profimannschaft der BG Leitershofen/Stadtbergen seit 2011 heißt, nicht entgehen lassen. Die Begeisterung für den angesagten US-Sport wächst hierzulande stetig, die Heimspiele der Stadtberger in der Zweiten Bundesliga Pro B Süd sind längst kein Geheimtipp mehr.

Der Basketball-Hype ist längst auf Augsburg übergeschwappt, Zuschauer und Zuschauerinnen reisen mit dem Auto an, oft auch mit der Straßenbahn, zu Fuß oder mit dem Rad. Hardcore-Fans tragen die schwarzen Leibchen mit dem verschmitzt grinsenden Känguru-Kopf. Am Spielfeld patrouilliert Maskottchen Rody und winkt dem pappklatschenden Publikum zu, während lautstark die Beats aus den Lautsprechern wummern. Coolness ist hier Programm – neben, aber auch auf dem Spielfeld, wo Trainer Emanuel Richter sein Team von Erfolg zu Erfolg führt. Letzte Woche noch mit einem 90:77-Heimspielerfolg gegen die Orange Academy aus Ulm, am Samstag auswärts mit einem an Spannung kaum zu überbietenden 80:78-Erfolg gegen die SV Fellbach Flashers. Wodurch sich die Leitershofer grandios revanchiert haben für die 91:93-Niederlage im Hinspiel.

Bei der BG Leitershofen/Stadtbergen brennt alles für den Aufstieg

So führen die Kangaroos nun drei Spieltage vor Saisonende die Tabelle der Zweiten Liga Pro B Süd mit komfortablen sechs Punkten Vorsprung an. Die Qualifikation für die Play-offs ist bereits geschafft, und das Heimrecht in einem dritten Spiel hat man sich auch gesichert. Dank der guten sportlichen Ausgangslage und hoher Professionalität im Hintergrund darf sich die Kangaroos-Familie berechtigte Hoffnungen machen, ihr großes Ziel schon in dieser Saison zu erreichen: den Aufstieg in die 2. Liga Pro A. Dafür brennen sie in Leitershofen und Stadtbergen. An jedem Heimspieltag sorgen in der Halle bis zu 70 freiwillige Helfer für einen reibungslosen Ablauf, die Fans belohnen ihre Erfolgsmannschaft mit Tollhausstimmung.

2011/2012 war der Verein schon einmal in die zweithöchste deutsche Basketballliga aufgestiegen, doch im Jahr darauf folgte postwendend der Abstieg. Diesmal ist vieles anders. Funktionäre mit Vision haben in den vergangenen Jahren aus der basketballaffinen Ortsteil-Spielgemeinschaft Leitershofen/Stadtbergen eine Art Global Player entstehen lassen. Allen voran die geschäftsführenden Gesellschafter Wayne Chico Pittman und Jan Niklas Wimberg. Ihnen gelang es, Premiumsponsoren wie die Unternehmensgruppe Sigmund aus Königsbrunn, die Hessing Kliniken oder die VR Bank ins Boot zu holen und professionelle Strukturen zu schaffen. „Wir wollten ein neues Level erreichen. Unsere Vorgänger haben eine super Grundlage geboten und wir haben nur noch darauf aufbauen müssen. Dazu haben wir Spieler geholt, die dieses Level bedienen können“, beschreibt Pittman die Entwicklung hinter den Kulissen und ergänzt: „Etwas Glück gehört natürlich auch dazu. Aber so hat alles zusammengespielt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.“

Trainer Emanuel Richter ist ehemaliger Basketballprofi

Als sportlicher Leiter blieb dem Team Stefan Goschenhofer erhalten, der über viele Jahre zum Kern der BG gehörte und in der Basketballszene mehr als gut vernetzt ist. Als Chefcoach steht der ehemalige slowenische Basketballprofi Emanuel Richter an der Seitenlinie. Mit ihrer Erfahrung hat das Trio Goschenhofer, Richter und Wimberg eine Mannschaft zusammengestellt, die sich als perfekte Mixtur aus Erfahrung und jugendlichem Sturm und Drang erweist. Sei es in Person des rumänischen Routiniers Dragos-Andrej Diculescu, des Guyaners Christian Matthew Hinckson, des amerikanischen Topscorers Asa Nathaniel Williams oder der Eigengewächse wie den Brüdern Benjamin und Dominik Heinrich oder Benjamin Kuprat.

Zugleich profitieren die Hessing Kangaroos von den aktuellen deutschen Idolen im Basketballsport. In der NBA etwa mit den Wagner-Brüdern und Dennis Schröder oder dem Augsburger College-Talent Michael Rataj. Dazu kommen Erfolge der deutschen Männer mit ihrem Weltmeistertitel und Platz vier bei den Olympischen Spielen oder des 3X3-Teams der Frauen, die in Paris mit Gold überraschten. Der Boom sei lokal so groß, dass man sogar 150 Kinder absagen musste, weil keine Hallen- und Trainerkapazitäten zur Verfügung stünden, berichtet Pittman. „Auch die, die noch nie mit Basketball zu tun hatten, sind begeistert, wenn sie zum ersten Mal zu uns in die Halle kommen“, betont er.

Wayne Chico Pittman ist die treibende Kraft im Hintergrund

Der Sportpsychologe, der im Basketball und Fußball auch als Spieleragent im Einsatz ist, kam 2017 nach Leitershofen. Er stieg damals ehrenamtlich ein, wurde später Geschäftsstellenleiter und ist heute als Gesellschafter mit seinem Team im Hintergrund die treibende Kraft. „Als ich herkam, war ich sofort überzeugt und begeistert“, erzählt er, „und wir wussten, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen, um noch mehr Begeisterung reinzubringen.“ Dafür wurde 2024 die bestehende GmbH in Kooperation mit der Sigmund-Gruppe auf neue Beine gestellt. „Uns war es wichtig, ein Ziel zu definieren. Und das war der Aufstieg in drei bis vier Jahren“, sagt Pittman. Dass es jetzt gleich im ersten Jahr klappen könnte, hat selbst ihn überrascht. „Damit konnte man nicht rechnen. Trotzdem wissen wir, dass die Play-offs sehr schwer werden und wir eigentlich in unserem Plan sind. Wenn es nicht klappen sollte, haben wir die Möglichkeit, den Zug weiterzufahren.“

Heißer Saison-Endspurt für die Hessing Kangaroos

Am Sonntag, 6. April, um 16.30 Uhr bestreiten die Kangaroos ihr letztes Hauptrundenheimspiel gegen die Ludwigsburg, die Play-offs beginnen am Ostersamstag ebenfalls mit einem Heimspiel in der Stadtberger Sporthalle. Für den Schlussspurt verspricht Pittmann steigendes Basketballfieber an der Augsburger Stadtgrenze. „Hier sind alle heiß, hier weiß jeder, was Play-offs bedeuten.“