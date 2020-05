Artikel Plus Multimedia: Piano Test

vor 4 Min.

Ausnahmezustand im Tatort heute: Fastnacht im Schwarzwald, und auch bei Tobler und Berg geht es hoch her. Lohnt sich "Ich hab im Traum geweinet"? Die Tatort-Kritik.

"Ich hab im Traum geweinet" heißt der neue Schwarzwald-Tatort, der heute am Sonntag (23.02.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Dunkle Geheimnisse, schmutzige Beziehungen, menschliche Dramen und nackte Kommissare: Der neue Fall mit Franziska Tobler ( Eva Löbau ) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) spielt in der aufgeheizten Stimmung der alemannischen Fastnacht - die beiden Kommiassare mittendrin.

( ) und (Hans-Jochen Wagner) spielt in der aufgeheizten Stimmung der alemannischen - die beiden Kommiassare mittendrin. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute im Schnellcheck

Fasnet im Schwarzwald. Ausnahmezustand, auch für die Kommissare. Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) lassen sich mitreißen, treiben durch Umzüge und Kneipen. Allerdings werden sie auch an einen Tatort gerufen: Philipp Kiehl (Bibiana Beglau), der seine Frau Elena zu einer Schönheits-OP in den Schwarzwald begleitete, liegt erschlagen in seinem Hotelzimmer. Den Abend seines Todes, soviel ist bald klar, verbrachte er mit Romy Schindler (Darja Mahotkin).

