Olena testet sehr gerne

Von Andreas Hildebrandt

Auch für kleinere Kinder in Kitas, Kindergärten und andere Kinderbetreuungseinrichtungen kündigte Söder Lockerungen an. Nach den Pfingstferien, also ab dem 7. Juni, ist bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 eingeschränkter Regelbetrieb in festen Gruppen möglich. Bislang liegt der Grenzwert, ab dem es nur noch Notbetreuung geben darf, bei 100. Neu ist, dass die Einrichtungen zweimal wöchentlich Corona-Tests für alle Kinder anbieten müssen - die für die Kinder aber nicht verpflichtend sind. Für Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr gilt der Grenzwert 165 schon ab 25. Mai. In der Augsburger Region sind alle Landkreise unter dem Inzidenz-Wert 165.