Test-Eintrag Ida Nr. 1 - diesen Artikel stelle ich in der Rubrik Test online

TEST: Der Betrug fliegt erst auf, als die Geldscheine der Bank gezählt werden. Offenbar sehen die falschen Hunderter, mit denen zuletzt in Apotheken bezahlt wurde, täuschend echt aus. Auch in den Apotheken von Carolin von Fritschen in Stadtbergen und Göggingen tauchte das Falschgeld auf. „Das sind wirklich gute Fälschungen“, sagt die Apothekerin. Die Polizei bestätigt: Aktuell wird wegen mehrerer ähnlicher Fälle in der Region Augsburg ermittelt. Offenbar haben es die Betrüger gezielt auf Apotheken abgesehen. Weshalb taucht ausgerechnet dort vermehrt Falschgeld auf?

In mehreren Apotheken ist Falschgeld aufgetaucht

Carolin von Fritschen betreibt die Nikolaus-Apotheke in Stadtbergen und die St. Anna-Apotheke in Göggingen. In beiden Geschäften sei vor Kurzem mit falschem Geld bezahlt worden, berichtet sie. Was damit gekauft wurde, ist unklar. Denn der Betrug flog erst auf, als von Fritschen das Geld aus der Kasse zur Bank brachte. „Das mache ich jede Woche“, sagt sie. Erst als es in den Automaten eingezahlt werden sollte, stellte sich heraus, dass etwas nicht stimmte. „Die Zählmaschine hat den falschen Schein wieder ausgespuckt“, so die Apothekerin. Auf den ersten Blick sei nicht zu erkennen gewesen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Geldfälschung.

