Amigos feiern 14. Nummer-eins-Album

Sie sind ein Phänomen - und sie haben viele Amigos: Das volkstümliche Schlagerduo hat Platz eins fest gebucht.

Die Amigos haben sich mit ihrem neuen Album "Liebe siegt!" an die Spitze der deutschen Charts gesetzt. Es sei bereits das 14. Nummer-eins-Album des volkstümlichen Schlagerduos, teilte GfK Entertainment mit. Nur Peter Maffay habe noch mehr Longplayer, nämlich insgesamt 20, an der Spitze unterbringen können.

Auf dem zweiten Platz folgen Rammstein ("Zeit") vor zwei Neuzugängen: Platz drei gehört ZZ Top mit "RAW", dem jetzt erschienenen Soundtrack zum 2019er-Dokumentationsfilm "That Little Ol' Band From Texas", und Vierter ist Jack White ("Entering Heaven Alive"). Harry Styles komplettiert mit "Harry's House" die Top Fünf.

In den Single-Charts behaupten DJ Robin & Schürze auch in der sechsten Woche mit dem Partysong "Layla" die Spitze. Auf den nächsten Plätzen folgen die Rapper Liaze ("Paradise") und Luciano ("Beautiful Girl").

