Deploy Test Artikel

Bundestag - Haushaltswoche 23.03.2022, Berlin: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, spricht in der Haushaltsdebatte im Bundestag. In der Haushaltswoche wird das Haushaltsgesetz 2022, und der Finanzplan des Bundes 2021 - 2025 in der ersten Lesung debattiert. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Dpa / Kay Nietfeld