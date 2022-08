Test-quinto

This is the Teaser

Im Rahmen von Bauarbeiten an einer Schule in Trier wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der 250 Kilo schwere Sprengkörper mit Aufschlagzünder befindet sich laut einer Mitteilung der Stadt am Bühneneingang des Theaters im Heinz-Tietjen-Weg in etwa drei Metern Tiefe.





Im Umfeld des Augustinerhofs wurden drei Verdachtspunkte auf Blindgänger abgesucht. Es seien aber keine weiteren Kampfmittel gefunden worden. Mittlerweile seien die Untersuchungen abgeschlossen worden.

Fliegerbombe in Trier: Entschärfung am Mittwochabend

Die Bombe soll nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz bereits am Mittwochabend gegen 20 Uhr entschärft werden. Dafür muss die Gegend im Umkreis von 300 Metern um den Fundort evakuiert werden. Betroffen sind 1681 Haushalte und 2.324 Menschen. Laut dem SWR müssen auch Senioreneinrichtungen teilweise geräumt werden. Die Betroffenen müssen ab 18 Uhr ihre Häuser, Wohnungen und Büros verlassen. Die Entschärfung soll etwa eine halbe Stunde dauern.

Wie der SWR berichtet, waren Bauarbeiten zur Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums und der Bau einer Hebebühne am Theater Trier Grund für die Sondierungen. Bei solchen Projekten üblich wurden vorab alliierte Luftbilder aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewertet. Eine Fachfirma hatte im März und April um mehrere Verdachtspunkte Löcher bis zu einer Tiefe von sechs Metern gebohrt. Drei davon wurden in dieser Woche näher untersucht.

Fliegerbombe am Dienstag in Köln entdeckt

Erst am Dienstag wurde eine Fliegerbombe in Köln entdeckt. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde im Bereich der Malteserstraße im Stadtteil Buchheim gefunden. Laut Angaben der Stadt Köln soll es sich um eine fünf Zentner schwere Bombe englischer Bauart handeln, an der ein Aufschlagzünder angebracht ist. Die Fliegerbombe wurde noch am Dienstag erfolgreich entschärft.