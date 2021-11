Deployment Test

04.11.2021, Italien, Rom: Mitglieder des Militärs marschieren bei den Feierlichkeiten zum Tag der italienischen Streitkräfte in einer Parade und tragen eine große italienische Fahne. Aufgrund der Corona-Pandemie tragen die Soldaten auch in diesem Jahr einen Mund-Nasen-Schutz. Foto: Giuseppe Lami/ANSA via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: Giuseppe Lami