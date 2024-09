Hamburg, meine Perle“ statt „Augsburg, meine Stadt“, „Dschungelcamp“ in Aus-tralien statt „Kultur vor Ort“ in Pfersee, „Hitlers Tagebücher“ statt „Sieben Wortprotokolle“: gps verlässt Augsburg – und Menschen in Neuburg, München oder Wörleschwang fragen sich: „Was wird eigentlich aus…?“ Diese Zeitung wird dem nachspüren, wirft aber erst mal einen Blick zurück auf eine Ära, die gps vielfältig geprägt hat. Eines sei zu Beginn dieses ganz sicher wuchtigen und VG-Wort-relevanten Leitartikels angemerkt: gps hat Spuren hinterlassen – nicht nur im Lack seines Dienstwagens oder in den Parkhäusern Schwabens.

Rund vier Jahre ist es her, dass dieser junge Mann mit diesem wie fürs Fernsehen erfundenen Namen zum ersten Mal vorstellig wurde in den Supermärkten der Region. Palette um Palette Red Bull sollte seit diesen schicksalhaften Tagen im Frühjahr 2018 in den Kofferraum des damals noch durchaus heilen BMW geladen und schließlich in die Packstation Redaktionsräume gebracht werden. Markt-Betreiber bekommen noch heute glänzende Augen, wenn sie von ihrem gps-Wirtschaftswunder erzählen. Namentlich genannt werden möchte keiner: Zu groß ist die Angst vor Lin. Die Frau an gps’ Seite durfte seit jeher nichts wissen vom Laster dieses ansonsten nahezu lasterfreien Mannes.

Ein Wirtschaftswunder erlebten auch die Kommunalverwaltungen der Region. Wenn sich gps wieder mal auf eine seiner vielen Touren durchs Verbreitungsgebiet begab, frohlockte manch’ Kämmerer angesichts anstehender Zusatzeinnahmen. Die Daseinsberechtigung von Parkuhren hat gps auch nach vier Jahren im anständigsten aller Bundesländer nicht verstanden. Er ließ es „lieber drauf ankommen“, als seine letzten Groschen in diese Verkehrshindernisse zu stecken. Ein Parkticket mehr hätte im Zweifelsfall auch ein Red Bull weniger bedeuten können.

Die Redaktion ist vom Abgang schwer getroffen

Wenig zuversichtlich blickt der Betreiber des Kettenkarussells auf dem Augsburger Rathausplatz auf die Zeit ohne gps. Schlafwandlerisch sicher schlängelte sich der Gregor, der Peter, der Schmitz Tag für Tag an den Horden Glühwein Trinkender und Bratwurst Essender vorbei hin zu seinem Himmelfahrtskommando. Sky is the limit? Nicht für gps.

Limits kennt ein gps nicht – auch nicht beim Auswählen passender Schreibutensilien. Das Umzugsunternehmen wird zwei Lkws brauchen, um die ganzen ungenutzten AZ-Kugelschreiber von A nach H zu transportieren. Wieso ungenutzt? Weil ein Chefredakteur vom Schlage gps’ mit jedem Instrument Arbeitsverträge, Unterlassungserklärungen oder Abrechnungen unterschreiben kann: mit pinken Filz- wie mit neongelben Leuchtstiften. Wer braucht schon Kugelschreiber? Für die Lesbarkeit der Unterschrift machte es eh keinen Unterschied: Ob das Faksimile im Sechs-um-6 nun auf dem Kopf steht oder nicht, bleibt eine der wenigen unbeantworteten Fragen.

Die Redaktion der Augsburger Allgemeine ist vom Abgang gps’ jedenfalls schwer getroffen. Was manch’ Leber freut, betrübt manch’ Seele: Die letzten Feste in der Steingasse sind gefeiert. Die letzten Käseplatten: aufgegessen. Der letzte Rost: gebürstet. Die letzten Flaschen: leer. Generationen müssen nun lernen, erst mal allein trinkend zu brainstormen.

Es bleibt die Frage, wer gps fortan den Rost bürstet, die Spülmaschine repariert, die Pakete zurückschickt. Die Redaktion macht sich Sorgen – und hinterlässt einem Mann Dutzende Notfall-Handy-nummern (die gps ohnehin vergisst, einzuspeichern), einem Mann, der Spuren hinterlassen hat.