Glätte, Reifen, Plakette: Was Autofahrer wissen sollten

Die Temperaturen sinken, die Gefahren steigen. Worauf man beim Autofahren in der kühleren Jahreszeit achten sollte und an was zu denken ist.

Straßenglätte im Herbst: Was wichtig ist

Fuß vom Gas und noch mehr Abstand halten. So lautet der Dekra-Rat an alle, die bei sinkenden Temperaturen im Herbst Auto fahren. Denn es kann stellenweise und plötzlich richtig glatt werden.

Vor allem in Waldpassagen, auf Brücken, an schattigen Nordhängen, auf windreichen Hochflächen und in Senken, wo sich kalte Luft staut, ist mit Glätteinseln zu rechnen. „Das geschieht vor allem dann, wenn die Temperaturen eigentlich noch einige Grad über dem Nullpunkt liegen und die Fahrbahnen fast überall noch griffig aussehen“, so Dekra-Unfallforscherin Stefanie Ritter.

Allerdings fällt an einigen Stellen die Temperatur schneller bis an die Frostgrenze als in der Umgebung. Wenn dann Regen oder Tau gefrieren oder sich Reif auf der Straße absetzt, kommt es zu Glatteis.

Vor manchen gefährlichen Abschnitten warnen Schilder mit Schneeflockensymbol. Beginnt das Auto zu rutschen, sollte man auskuppeln, gefühlvoll gegenlenken und gegebenenfalls eine Notbremsung einleiten.

Rutschig kann es auch durch das sogenannte Bauernglatteis werden. So werden schmutzige Hinterlassenschaften von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genannt, die bei Nässe zu Straßenglätte führen können. tmn

Wann ist mein Reifen zu alt?

Wie alt sind Ihre Autoreifen? Wenn sie älter als fünf Jahre sind, sollten Sie diese besser monatlich auf Schäden und Unregelmäßigkeiten prüfen. Und nach spätestens zehn Jahren sind neue fällig, rät der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR). Nach sechs Jahren werde der Reifengummi spröde und rissig – selbst dann, wenn Reifen überhaupt nicht gefahren wurden.

Poröses Gummi macht den Reifen laut DVR anfälliger für Schäden. So nimmt das Ausfallrisiko zu und schlimmstenfalls droht Unfallgefahr. Winterreifen büßen laut ADAC bereits ab etwa sechs Jahren einen Teil ihrer Wintereigenschaften ein. Daher rät der Club davon ab, Winterreifen zu nutzen, die älter als acht Jahre sind. Bei Sommerreifen nennt der Club maximal acht bis zehn Jahre.

Das Reifenalter lässt sich an einem vierstelligen Zifferncode der DOT-Nummer auf der Reifenflanke ablesen. „2321“ steht etwa für eine Produktion der Reifen in der Woche 23 des Jahres 2021. Beim Profil gilt ein gesetzliches Mindestprofil von 1,6 Millimetern. Experten raten bei Winter- und Ganzjahresreifen zu mindestens vier Millimetern. tmn

Keine Prüfplakette bei der Hauptuntersuchung - was nun?

Wenn das Auto die Prüfplakette zur Hauptuntersuchung (HU) nicht auf Anhieb geschafft hat, kann nachgebessert werden. Für die Nachprüfung hat man einen Monat Zeit, so die Expertenorganisation Dekra. Wer diese Frist verstreichen lässt, muss die Prüfung komplett neu machen. Den vorangegangenen HU-Bericht sollte man gut aufheben und zur Nachprüfung mitbringen.

Bis zur nächsten HU sollte man den alten Bericht auf jeden Fall behalten. Er könne sogar von Polizei und Straßenverkehrsbehörde auf Verlangen vorgezeigt werden müssen. Es sei aber nicht vorgeschrieben, ihn grundsätzlich im Auto dabeizuhaben. Prüfzeugnisse zu Änderungen am Auto, die nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, muss man aber dabeihaben. tmn