Urlaubsstimmung im Bad

Verreisen im Badezimmer? Mit neuen Kollektionen, die im Fliesenfachhandel zu haben sind, ist das möglich. Wie sie optisch mitnehmen auf Reisen an ferne Orte.

So kann man etwa mit neuen Keramikfliesen in natürlicher Steinoptik, die es in verschiedenen Erdton-Nuancen gibt, eintauchen in die Welt der erlesensten Gesteine. Andere Kollektionen erzählen hingegen mit mediterranem Design in naturbezogenen Farben von frischer Meeresluft.

Mosaike mit mediterranem Charakter

Spielerisch und edel zugleich geben einzigartige Dekore und Mosaike der neuen Kollektionen jedem Interieur eine besondere Note. Mit dem spannenden Wechselspiel aus leicht hervor- und zurückspringenden Oberflächen schaffen die Dekore in Steinoptik einen abwechslungsreichen Fliesencharakter für zeitlose Einrichtungsstile.

Harmonisches Wandbild

In einem Design aus feinen Pinselstrichen beeindrucken einzelne Mosaike einer Kollektion mit unterschiedlichen Formen aus geraden Kanten und spitzen Ecken: Perfekt aufeinander abgestimmt ergeben sie im Ganzen ein harmonisches Wandbild.

Mal Retro, mal flippig

Fliesen sind vielseitig. Sie lassen verschiedene Einrichtungsträume wahr werden, mal modern, mal retro, mal klassisch, mal elegant und mal flippig. (pm/bif)