Durchdachte Küchen-Innenausstattung steigert Komfort.

Wer es in der Küche komfortabel haben möchte, sollte auf die Innenausstattung achten. Hier sind Tipps vom Fachmann.

„Auf die inneren Werte einer Küche wird heute ebenso viel Wert gelegt wie auf ihre äußeren. Denn sie steigern ganz erheblich den Komfort- und Wohlfühlfaktor und bringen beim täglichen Anblick und Gebrauch gleichzeitig auch immer wieder viel Freude in den Alltag“, so Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). „In Zeiten knapp bemessenen urbanen Wohnraums kommt es zusätzlich darauf an, auf wenig Fläche ein Optimum an Stauraum und Annehmlichkeiten herauszuholen.“

Individuelle, nach Maß geplante Küche

Die Innenausstattung von Schränken, Schubkästen und Auszügen in einer nach Wunsch und Maß geplanten Küche ist heute ebenso individuell wie ihr äußeres Erscheinungsbild. Fast möchte man sagen: Zeig mir deine Innenausstattung und ich sag dir, wer du bist. „So verschieden die Geschmäcker und Wünsche auch sind, die Ausstattungsoptionen sind mannigfaltig“, so Irle.

Minimalistisches Küchendesign

Wem ein modern-griffloses, minimalistisches Küchendesign gefällt, vielleicht vom ZEN-Buddhismus inspiriert und so aufs Wesentliche konzentriert, der wird sich auch dessen Fortsetzung hinter den Fronten wünschen. Schöne, schlichte Formen und klare Strukturen schaffen eine ruhige und entspannende Atmosphäre als Gegenpol zu einem hochautomatisierten Lebensstil mit vielen äußeren Reizen. Hier gilt: Zur Ruhe kommen durch befreiende Klarheit und Ordnung – außen wie innen. Beispielsweise mittels einer hochfunktionalen Innenausstattung und einem konsequenten Farbverbund bei jedem noch so winzigen Detail: bei den Beschlägen und Abdeckkappen, bei den Hoch-, Ober-, Unter- und Eckschränken, allen Schubkästen und Auszügen mit ihren hochwertigen Organisationssystemen bis hin zum optisch angepassten Spülcenter und Mülltrennsystem.

Täglich benutztes Küchenequipment sollte zugänglich sein

In einer kreativen Hobby-Werkstatt-Küche, in der man seiner Koch-, Back-, Gar- und Grill-Leidenschaft ausgiebig und experimentell frönt, geht es dynamisch her. Das täglich verwendete, meist professionelle Equipment soll unmittelbar zugänglich sein – die Lebensmittelvorräte werden so verstaut, dass alles schnell zur Hand ist. „Die Hobby-Werkstatt-Küche inspiriert. Eine lustvolle Kreativität, die aus dem Unfertigen und Potenziellen entspringt, steht hier im Mittelpunkt“, sagt der Geschäftsführer. Sie ist robust und widerstandsfähig, das gilt auch für die Innenausstattung. Ein Beispiel hierfür sind Hoch- und Vorratsschränke mit stark belastbaren Auszügen, in denen voller Überblick über das Lagergut herrscht.

Gemütlichkeit in der Familienküche

In der Familienküche liegt der Fokus auf Gemütlichkeit und Sicherheit. Vielleicht kommen auch mehrere Generationen täglich in ihr zusammen. Behaglichkeit und Wärme ausstrahlende Oberflächen in Echthölzern oder Holz-Dekoren, gute Handwerksarbeit und ein klassisches, bewährtes Design sind hier ebenso anzutreffen wie schöne und nützliche Dinge und eine geordnete Umgebung, in der sich alle gut zurechtfinden.

Das setzt sich im Inneren der Möbel fort. Zum Beispiel eine große Vorbereitungsinsel mit maximiertem Stauraumangebot. Die zum Küchenstil passenden Holz-Organisationssysteme in den Schubkästen und Auszügen sorgen nicht nur für optimale Ordnung, sondern bringen Natürlichkeit und Wertigkeit in den Alltag.

Modular gestaltet

Wo der Wunsch nach bunter Abwechslung und lebendiger Vielfalt besteht, sind offene und modular gestaltete Wohnküchen beliebt, zumal wenn öfter auch mal ein Ortswechsel ansteht. „Wohnen in der Stadt beziehungsweise ein moderner urbaner Lebensstil rückt Themen wie nachhaltiges Handeln und Wohnen auf wenig(er) Raum ohne Verzicht auf Komfort in den Fokus, bei dem der zur Verfügung stehende Platz optimal genutzt wird“, erläutert Irle.

Pflegeleichte Möbeloberflächen

Dies spiegelt sich in pflegeleichten Oberflächen, platzsparenden und besonders nachhaltigen Produkten wider, zum Beispiel in offenen Regalsystemen. Einem kompakten Abfalltrennsystem, das sich in, unter einer Schublade oder direkt unter der Arbeitsplatte befindet.

„Faszinierende Welten eröffnen sich bei jedem Blick hinter die Möbelfronten“, so das Resümee von Irle. „Alles ist aus einem Guss – innen wie außen – und innovative sowie perfekt durchdachte und technisch hoch ausgereifte Innenausstattungen sorgen dafür, dass auch in kleinen Küchen jeder Zentimeter Stauraum ideal ausgenutzt wird.“ pm/bif