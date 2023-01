Worauf es bei Couch-Kauf ankommt

Ist es Zeit für eine neue Couch? Dann sollte man beim Kauf einiges beachten. Was, verraten hier Fachleute.

Bei Polstermöbeln lässt sich vieles nicht auf den ersten Blick feststellen. So ist es beispielsweise schwer, eine wirklich widerstandsfähige Verarbeitung von Couch, Sessel & Co. zu erkennen. Daher erklärt die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM), worauf es bei neuen Polstermöbeln ankommt.

Drei Qualitätschecks durchführen

„Der erste Eindruck ist beim Möbelkauf zwar wichtig, aber noch wichtiger sind der zweite und dritte“, ist DGM-Geschäftsführer Jochen Winning überzeugt. „Die Entscheidung für neue Polstermöbel ist kein Bagatellkauf. Daher sollte man drei Qualitätschecks durchführen:

Erstens genaues Hinsehen, zweitens gründliches Probesitzen und drittens objektiven Rat einholen“, so Winning .

Persönlichen Bedarf bei den Polstermöbeln ermitteln

Das genaue Hinsehen fängt schon in der eigenen Wohnung an: Welche Möbel passen dort hinein? Mit welcher Einrichtung müssen sie harmonieren? Und wem sollen sie ein komfortables Plätzchen bieten? Im Handel angekommen sollte man dann kritisch hinterfragen, ob auf den ersten Blick ansprechende Polstermöbel den vorab ermittelten Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden. Wenn ja, folgt der zweite Check – die Sitzprobe.

Wie ist das Sitzgefühl beim Sofa?

„Beim Probesitzen kommt es auf ein komfortables Sitzgefühl aller zukünftigen Möbelnutzenden an“, betont Winning. Passen die Sitzpositionen zu den verschiedenen Körpergrößen? Harmoniert die Polsterung mit den unterschiedlichen Körperbauten? Und ist die Couch oder der Sessel insgesamt so konzipiert, dass sie oder er es sich nach einem anstrengenden Tag dort so richtig gemütlich machen können? „Mindestens zehn bis 15 Minuten sollte die Sitzprobe dauern. Wer bereit ist, die Schuhe auszuziehen, kann ruhig auch einige Minuten auf einer ausgestellten Couch Probe liegen“, meint der Experte.

RAL Gütezeichen "Goldenes M"

Sind alle subjektiven Fragen und Kriterien zufriedenstellend geklärt, sollte auch ein objektiver Qualitätscheck nicht zu kurz kommen. „Dabei muss man eigentlich nichts weiter tun, als auf das RAL Gütezeichen ‚Goldenes M’ – dem strengsten Nachweis über Möbelqualität in Europa – zu vertrauen“, sagt Winning. Mit dem „Goldenen M“ ausgezeichnete Möbel wurden, schon bevor sie in den Handel kommen, in unabhängigen Prüflaboren auf einwandfreie Funktionalität, Langlebigkeit sowie auf Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit hin untersucht. pm/bif