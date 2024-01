Bunt und gesund wohnen im Kinderzimmer

In Kinderzimmern ist es besonders wichtig, dass sie wohngesund sind. Hier erfahren Sie, was dafür zu beachten ist.

Ein Kinderzimmer muss viele Ansprüche auf einmal erfüllen – als Raum zum Spielen und Lernen, zum Kuscheln und Schlafen, in dem sich die Kleinen jederzeit wohlfühlen sollen. Dafür spielt neben farbenfroher Gestaltung, kindgerechter Einrichtung und schöner Deko auch die Wohngesundheit eine wichtige Rolle. Denn viele Einrichtungsmaterialien enthalten schädliche Stoffe, die zum Beispiel Allergien auslösen können. Eltern sollten deshalb genau hinsehen und möglichst natürliche und schadstofffreie Produkte wählen.

Raufasertapete ohne PVC und Weichmacher, aber mit viel Kreativpotenzial

Das beginnt schon mit der Wandgestaltung. Hier ist eine Raufasertapete in vieler Hinsicht eine gute Wahl. Ein Hersteller wirbt damit, dass er den Klassiker nahezu ausschließlich aus Recyclingpapier sowie Holzfasern von Bäumen aus kontrollierter Forstwirtschaft herstellt. Sie ist mit dem „Blauen Engel“ für Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet und dank seiner wohngesunden Eigenschaften auch für Allergiker geeignet. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Tapetenprodukten enthält Raufaser weder PVC noch Lösungsmittel oder bedenkliche Weichmacher und gibt keinerlei flüchtige organische Verbindungen (VOC) in die Raumluft ab. So können Eltern beruhigt sein, dass ihr Nachwuchs in einem gesundheitlich unbedenklichen Umfeld lebt.

Kreative Farbgebung der Wände im Kinderzimmer

Und die Kinder? Die freuen sich über eine kreative Farbgebung ganz nach ihrem Geschmack, die dank der mehrfachen Überstreichbarkeit vom Kleinkind- bis zum Teenageralter immer wieder angepasst werden kann. Vom pastellfarbenen Himmelbett-Traumzimmer über bunte Punkte, farblich akzentuierte Lern- und Spielbereiche bis zum monochromen Look mit Statement-Wand ist alles drin. Und weil das Tapezieren und Streichen mit Raufaser so einfach geht, können alle mithelfen und sich einbringen.

Beim bunten Treiben an der Kinderzimmerwand sollte allerdings auch bei den Farben der Blick auf die Gesundheit nicht fehlen. Empfohlen werden Farben, die keine schädlichen Stoffe ausdünsten. Manche Hersteller bieten außerdem spezielle Kinderzimmerfarben an. Wird dann auch noch bei Bodenbelägen, Möbeln, Textilien und Co. auf Unbedenklichkeit geachtet, ist das wohngesunde Kinderzimmer perfekt. djd

