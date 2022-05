Ein Solardach bietet nicht nur Schutz

Kleine Feier, teurer Ring: Schmuckexperten zufolge wird in der Pandemie mehr Geld für Trauringe ausgegeben. Vor allem individuelle Anfertigungen sind gefragt - wie Ringe mit QR-Codes oder zum Puzzeln.

Preisexplosion

So sparen Sie beim Hausbau sinnvoll Kosten

Die Preise für einige Baumaterialien sind explodiert. Bauherren sind nun oft gezwungen, am Traumhaus zu sparen. An welchen Stellen ist das am besten machbar?