30. Juni bis 2. Juli 2023: Mühlhausens Feuerwehr feiert

Restaurierung von Fahne und Standarte, Weihe und nachgeholtes Jubiläum: Mühlhausens Freiwillige Feuerwehr hat gute Gründe für ein Festwochenende. Was geplant ist.

Wissen Sie, wann der Wiener Prater seinen Fahrbetrieb aufnahm und Rudolf Diesel den gleichnamigen Motor vorstellte? Man schrieb das Jahr 1897. Auch im beschaulichen Mühlhausen tat sich Wichtiges: „Gehorsam Unterzeichneter bringt hiermit zur Kenntnis, daß die freiwillige Feuerwehr Mühlhausen gegründet wurde und die Wahlen bereits vorgenommen sind. Der Mannschaftsstand beträgt 19 und wird Liste vorgelegt.“ So berichtete damals Bürgermeister Schmid an das Königliche Bezirksamt in Friedberg.

Dreifacher Anlass: Warum die Feuerwehr Mühlhausen Grund zum Feiern hat

Heute, 126 Jahre später, ist die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen immer noch fester Bestandteil des Ortes, der zur Gemeinde Affing zählt. Und das Jahr 2023 ist ein ganz besonderes für die Kameradinnen und Kameraden der Wehr: Auf dem Festplatz der Familie Hartl wird von Freitag 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023, dreifach gefeiert. Zum einen die Restaurierung der Vereinsfahne und der Standarte samt Weihe, zum anderen begeht man das 125-jährige Gründungsfest. Letzteres war für 2022 angedacht, musste aber aufgrund der Pandemie verschoben werden.

Wie bedeutsam die Veranstaltung für die Floriansjünger aus Mühlhausen ist, kann man in der Festschrift nachlesen. Diese fasst stolze 92 Seiten und ist unter anderem mit sieben Grußworten gespickt. Ob 1. Vorsitzender, 1. Kommandant, Bürgermeister und Schirmherr, Patenverein, Landrat, Kreisbrandrat oder Pfarrer – eines ist allen gleich: Es herrscht große Vorfreude auf das Fest. Zu Recht, denn die Verantwortlichen haben ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt.

Los geht es am Freitagabend, 30. Juni 2023, mit einer Blaulichtparty, bei der DJ LA ab 20 Uhr den Gästen richtig einheizen wird. Fehlen dabei darf natürlich nicht der Durstlöscher in Form eines Barbetriebs.

Hoher Besuch: Hubert Aiwanger kommt zum Fassanstich nach Mühlhausen

Tags darauf, Samstag, 1. Juli 2023, öffnet das Festzelt um 17 Uhr seine Pforten, ehe eine halbe Stunde später der Fassanstich ansteht. Diesen nehmen gemeinsam der 1. Bürgermeister der Gemeinde Affing und gleichzeitiger Schirmherr des Festwochenendes, Markus Winklhofer, sowie der stellvertretende Ministerpräsident, Hubert Aiwanger, vor.

Für die musikalische Umrahmung sorgt die Musikkapelle „da Oa und die Andan“ des Musikvereins Haunswies. Für ordentlich Stimmung ist auch im Anschluss gesorgt, wenn ab 19 Uhr der Partyabend mit „GetThat“ startet.

Früh los geht es dann am abschließenden Festtag, Sonntag, 2. Juli 2023. Denn bereits um 6 Uhr erfolgt der Weckruf. Kein Wunder, schließlich müssen ab 8 Uhr die Vereine – von denen sich zahlreiche angesagt haben – begrüßt werden. Stilecht gibt es dazu ein zünftiges Weißwurstessen sowie Musik von der Blaskapelle Rehling. Was bei so einem Event freilich nicht fehlen darf, ist der geistliche Beistand. Dieser wird in Form des Festgottesdienstes gespendet, der für 10.30 Uhr angesetzt ist.

Fahnenweihe der Mühlhausener Feuerwehr steht an

Nun heißt es: Um 11. 30 Uhr nochmals beim Mittagessen ordentlich Kraft tanken für den krönenden Abschluss. Um 13.30 Uhr stellen sich die Vereine für den Fahneneinzug auf. Verläuft alles pünktlich, ziehen diese dann um 14.30 Uhr, musikalisch umrahmt von „GetThat“, ins Festzelt ein. An ein solches Spektakel haben die Wehrgründer 1897 sicher noch nicht gedacht.

Fahnenweihe Feuerwehr Mühlhausen: Das Festprogramm auf einen Blick

Freitag, 30. Juni 2023

ab 20 Uhr Blaulichtparty mit DJ LA und Barbetrieb

17 Uhr: Einlass ins Festzelt

17.30 Uhr: Fassanstich mit Affings Bürgermeister und Schirmherr Markus Winklhofer sowie Hubert Aiwanger , stellvertretender Bayerischer Ministerpräsident. Musikalisches Umrahmung durch Musikkapelle „da Oa und die Andan“ des Musikvereins Haunswies .

ab 19 Uhr Partyabend mit „GetThat“

6 Uhr: Weckruf

8 Uhr: Begrüßung der Vereine mit Weißwurstessen und musikalischer Begleitung durch die Rehlinger Blaskapelle

10.30 Uhr: Festgottesdienst

ab 11.30 Uhr: Mittagessen

13.30 Uhr: Aufstellung der Vereine für den Fahneneinzug

14.30 Uhr: Einzug der Vereine ins Festzelt mit Stimmungsmusik der Band „GetThat“

Fahnenweihe bei der Feuerwehr Mühlhausen: Restaurierung und Patenbitten

Die heutige Vereinsfahne stammt aus dem Jahr 1965. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Mühlhausen wurde sie 1997 teilrenoviert. Nun erfolgte die Restauration durch die Firma Eibl. Bereits im Oktober 2022 wurden die Mühlhausener bei den Kolleginnen und Kollegen der Gebenhofener Wehr vorstellig, um traditionell das Patenbitten vorzubringen. Nach schweißtreibenden Aufgaben wurde dieses schließlich erhört.

Aufwendig und liebevoll wurde die Fahne der Feuerwehr Mühlhausen restauriert. Foto: Feuerwehr Mühlhausen

Für das Patenbitten wurde die Feuerwehr Mühlhausen in Gebenhofen vorstellig. Foto: Feuerwehr Mühlhausen

Über 125 Jahre: Auszug aus der Chronik der Feuerwehr Mühlhausen

1897: Gründung

1965: Fahnenweihe

1976: Löschfahrzeug LF 8 wird in Betrieb genommen. (siehe Bild)

8 wird in Betrieb genommen. (siehe Bild) 1997: Jubiläum 100 Jahre mit drei Festtagen

2015: Dauereinsatz im Zuge der Schäden durch den Tornado

2013: Kommandant Josef Klostermeir verabschiedet sich nach 40 Jahren Amtszeit.

verabschiedet sich nach 40 Jahren Amtszeit. 2013: Das neue Löschfahrzeug LF 10 ersetzt das LF 8.

Von 1976 bis 2013 bei der Feuerwehr Mühlhausen im Einsatz: das LF 8 Foto: Feuerwehr Mühlhausen

Das aktuelle Löschfahrzeug der Feuerwehr Mühlhausen: das LF 10 Foto: Feuerwehr Mühlhausen

Die Jugendfeuerwehr in Mühlhausen

Unverzichtbarer Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen ist die Jugendfeuerwehr. Bereits ab dem Alter von 12 Jahren können Jungen und Mädchen das Handwerk „Feuerwehr“ hautnah erleben. Spaß, Kameradschaft und Teamwork sind die wesentlichen Elemente in der Jugendfeuerwehr (JF). So treffen sich die Mitglieder regelmäßig zu Terminen.

Jederzeit ist die Feuerwehr Mühlhausen auf der Suche nach Unterstützern:

aktives Mitglied (ab 18 J.)

Jugendmitglied (ab 12 J.)

Fördermitglied (jederzeit)

Interessierte dürfen sich unter mitmachen@ff-mühlhausen.de melden.

Weitere Infos: ff-mühlhausen.de