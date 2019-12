Ein Traum von Weihnachten im Schlosshof

Aichach: Nach zwei Jahren intensiver Bauarbeiten, wird die Obere Vorstadt am heutigen Freitag, 22. November 2019, offiziell freigegeben.

Kindertagesstätte St. Magnus

Eine neue Kinderkrippe für Kühbach

Die neue Krippe der Kindertagesstätte St. Magnus in Kühbach ist eröffnet. Sie wird am Freitag, 15. November, eingeweiht. Was den Neubau ausmacht...