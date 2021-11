Saisonauftakt: Was der Skiclub Pöttmes im Winter plant

Die Hoffnung ist groß: Nach einem Jahr Zwangspause möchte der Skiclub Pöttmes in der neuen Saison richtig loslegen. Was das Programm verspricht.

Nach einem Jahr Zwangspause hoffen die Verantwortlichen des Skiclubs Pöttmes in der Saison 2021/22 wieder Fahrten und Kurse anbieten zu können. Die Veranstaltungen für den kommenden Winter sind geplant. Aber natürlich gelten für alle Angebote immer die jeweils vorgegebenen Corona-Vorschriften, wie beispielsweise die AHA-Regeln, das Tragen einer FFP2-Maske im Bus, die jeweiligen G-Regeln in Bayern und im Zielgebiet. Schon beim Anstellen zu den Liften und in allen Liftanlagen gilt FFP2-Maskenpflicht.

Den Anfang macht die Generalversammlung am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus Jägerwirt in Handzell. Hier wird ein Rückblick über zwei Winter gegeben, da die Jahreshauptversammlung im Oktober 2020 coronabedingt ausfallen musste. Es herrscht die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene).

Skimarkt in Pöttmes: Das sollten Besucherinnen und Besucher wissen

Eine Woche später steht der Skimarkt in der Aula der Grundschule (Eingang Gartenstraße 28) auf dem Programm. Abgabe der Sportartikel, die zu verkaufen sind, ist am Samstag, den 20. November, von 14 bis 16 Uhr. Der Verkauf findet dann tags darauf, am Sonntag, 21. November von 9 bis 12 Uhr statt. Besonders beliebt sind Erstausrüstungen für Kinder. Es werden jedoch nur Sportartikel angenommen, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

In der Schulaula können die erworbenen Sportausrüstungen gleich von einem Fachmann richtig eingestellt werden. Wer einen Rundumservice für seine Skier oder sein Snowboard möchte, kann diese beim Skimarkt abgeben und sie ein paar Tage später wieder abholen.

Experten am Werk: Beim Skimarkt in Pöttmes wird die erworbene Ausrüstung gleich mal fachmännisch eingestellt. Foto: Skiclub Pöttmes

Sollen die Bretter nur gewachst werden, kann der Wachsservice des Skiclubs vor Ort in Anspruch genommen werden. Natürlich ist bei dieser Veranstaltung auf die geltenden Corona-Regeln zu achten. Das Schulhaus darf nur mit FFP2-Maske und Abstand betreten werden.

Die sehr beliebte Weihnachtsfahrt findet am Mittwoch, 29. Dezember statt. Das Ziel diesmal ist Kitzbühel.

Skiclub Pöttmes: Hier schlägt das Herz des Vereins

Das Herzstück des Vereinslebens ist nach wie vor die Kursreihe des Skiclubs. Dafür werden die Übungsleiter ständig in vereinsinternen Fortbildungen und Ausbildungen beim ASV auf den neuesten Stand gebracht. Der Verein bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, zu günstigen Preisen die Technik des Wintersports von geschulten Übungsleitern von Grund auf zu erlernen oder die bereits erworbenen Fähigkeiten zu verbessern.

Besonders beliebt sind die Kinderkurse, doch auch erwachsene Anfänger lernen mit viel Spaß das Ski- oder Snowboardfahren. Die Zweitageskurse zum Verbessern der eigenen Technik finden bei Erwachsenen großen Anklang. Hier wäre es günstig, wenn sich eine Kleingruppe zum gleichen „Thema“ finden würde.

Wer einen Ski- oder Snowboardkurs buchen will, muss sich bis spätestens Donnerstag, 23. Dezember, bei Spielwaren Schlaegel anmelden.

Auftakt der Kurs-Saison im Skigebiet Wildschönau/Alpachtal

Die Kurse beginnen am 8. Januar im Skigebiet Wildschönau/Alpachtal. Seit 8. November gelten in Österreich für Erwachsene die 2G-Regeln. Außerdem verlangt Österreich bereits nach neun Monaten nach der zweiten Impfung eine Auffrischung. Kinder bis 12 Jahre sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Die Vorschriften für Jugendliche sind noch nicht klar. (Weitere Termine können Interessierte dem Infokasten rechts entnehmen.)

Der Skiclub beteiligt sich regelmäßig am Ferienprogramm der Gemeinde mit unterschiedlichen Unternehmungen. Es wurden zum Beispiel schon Bildersuchfahrten mit dem Fahrrad, Bergwanderungen mit Abfahrten auf Sommerrodelbahnen oder dem Besuch einer Schlucht, Ausflüge zum Skyline Park, zum Hochseilgarten oder zum Soccergolf angeboten.

Auch Bootsfahrten auf Altmühl, Donau und Isar gehören zum Programm des Vereins.

Großen Anklang findet auch das Sommerfest in der Handzeller Stockbahn. Das gegrillte Spanferkel und als Highlight ein Kuchenbuffet locken die Mitglieder. pm

