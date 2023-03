Alles neu? Erste Infos zum Volksfest in Aichach 2023

Die Aichacher Wiesn findet im Juli 2023 statt – anders als sonst. Was schon zum Volksfest auf dem Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße bekannt ist ...

Wittelsbacher Wiesn wird das Aichacher Volksfest in der Kreisstadt an der Paar von den Bürgerinnen und Bürgern genannt. Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie einige Male ausgefallen und zuletzt aufgrund von Personalmangel nicht rund gelaufen ist, gibt es 2023 einige Neuerungen. Die wichtigsten Fragen zuerst:

Wer organisiert das Volksfest in Aichach?

Veranstalter des Aichacher Volksfestes ist auch in diesem Jahr Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach. Wie er im Vorfeld bereits angekündigt hat, war er auf der Suche nach einem neuen Festwirt. Wer das ist und was auf der Speisekarte der Wittelsbacher Wiesn 2023 steht, ist noch offen.

Wann findet das Aichacher Volksfest 2023 statt?

Das Volksfest in Aichach beginnt am Donnerstag, 20. Juli 2023, und endet am Montag, 24. Juli 2023. Damit dauert es heuer nur fünf – und nicht wie aus den vergangenen Jahren bekannt, zehn – Tage.

Wo wird das Volksfest Aichach veranstaltet?

Auf dem Volksfestplatz Aichach in der Schrobenhausener Straße 17, 86551 Aichach. Festwirt und Dauer werden sich 2023 zwar ändern, doch die Adresse der Aichacher Wiesn bleibt dieselbe.

Fahrgeschäfte, Programm und Öffnungszeiten

Viele Details zum Vergnügungspark, den Highlights und Öffnungszeiten des Aichacher Volksfests 2023 wurden noch nicht bekannt gegeben. Durchgeklungen ist, dass es wieder einen Seniorennachmittag und einen Kindernachmittag geben soll. Ob es zur Wiesn in Aichach auch ein Feuerwerk geben wird, ist unklar.