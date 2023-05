50 Jahre: Aindlings Fischer feiern am 20. und 21. Mai!

Der Fischereiverein Aindling begeht ein ganz besonderes Jubiläum. Anlässlich des 50. Geburtstages wird am Wochenende 20./21. Mai 2023 gefeiert – und zurückgeblickt.

Ölkrise, Watergate-Affäre und der Putsch in Chile – 1973 war in der Weltgeschichte ein bewegtes Jahr. In Aindling ging es da beschaulicher zu. Aufregendes passierte trotzdem: Schließlich entstand durch die Interessengemeinschaft einiger ortsansässiger Fischereibegeisterter die Idee, einen Fischereiverein ins Leben zu rufen.

Am Aindlinger Badesee: Fischereiverein feiert Jubiläum

Aus der Idee wurde Wirklichkeit – und so kann der der Fischereiverein Aindling e.V. heuer auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Anlässlich dieses Jubiläums wird am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Mai, am „Aindlinger Badesee“ in Sand gefeiert. Der festliche Teil der Veranstaltung mit Ansprachen und Ehrungen findet am Samstag zusammen mit Ehrengästen, Vereinen und Vereinsmitgliedern im Festzelt statt. Am Sonntag sind dann alle Interessierten zum öffentlichen Teil der Jubiläumsfeier beim traditionellen Fischerfest am Badesee geladen.

Freilich lohnt bei so einem Anlass ein Blick zurück: Wir schauen also noch einmal auf das Jahr 1973. Am 1. Oktober wurde in der Gastwirtschaft Moosbräu mit 23 Anwesenden zur Gründungsversammlung aufgerufen. Ziel des Vereins war es, für die Erhaltung der Natur, der heimischen Gewässer und der Fischwaid Sorge zu tragen. Unterstützung bekam der neu gegründete Verein auch von der Gemeinde Aindling.

Durch die Verpachtung des Aindlinger Weihers (U-Weiher) und des Pichler Weihers an den Fischereiverein, konnte erstmals ein Fischbesatz vorgenommen werden. Im März 1974 erfolgte die Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Aichach unter dem Namen „Sportfischereiverein Aindling e.V.“. Gleichzeitig zog man auch in Erwägung, eine Jugendgruppe zu gründen.

Fischereiverein Aindling: Geselliges Vereinsleben gehört dazu

Im Laufe der Jahre kamen durch Anpachtung noch die Gewässer Bertholdweiher, Feuchtholzweiher, Oberbauerweiher, Sander Weiher, Lechfeldsee (ehemals Seemüllersee), Edenhauser Bach und Litzelbach dazu. Mittlerweile besteht der Fischereiverein Aindling aus 247 erwachsenen Mitgliedern, davon rund 90 aktiv, sowie 18 Jungfischern.

Das Vereinsleben stärken Unternehmungen und Veranstaltungen wie das Anfischen am Karfreitag, das traditionelle Königsfischen im Mai, Nachtfischen mit Grillabend am Vereinsheim sowie ein Abschlussfischen im Herbst.

Die aktiven Angler pflegen und bewirtschaften zurzeit insgesamt rund 16 Hektar Vereinsgewässer. Für die Einsätze und Arbeitsdienstleistungen einschließlich der Uferpflege werden von den Mitgliedern jährlich circa 750 Arbeitsstunden eingebracht. Ein Großteil dieser Arbeitseinsätze gilt zurzeit der Beseitigung von Biberschäden an den Ufergehölzen. Für den Fischbesatz der Gewässer, die der Verein bewirtschaftet, wurden letztes Jahr für 1900 Kilogramm Satzfische die stattliche Summer von 12.000 Euro ausgegeben.

Als Ortsverein beteiligen sich die Fischer auch bei Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeiten in der Gemeinde Aindling. Man versucht sich dabei an Veranstaltungen wie dem Marktfest, dem Kathreinmarkt oder mit der Fischerjugend am Ferienprogramm der Marktgemeinde, zu engagieren.

Zur Tradition der Aindlinger Fischer gehört mittlerweile der alljährliche Steckerlfischverkauf am Karfreitag. Dann bieten die Vereinsmitglieder ab 10 Uhr die gebratenen Makrelen am Aindlinger Marktplatz zur Mitnahme an.

Fischereiverein Aindling: Zum 50. Geburtstag gibt es ein großes Fest

Besonders stolz sind die Mitglieder auf ihr Vereinsheim am Aindlinger Badesee. Die Fischerhütte ist Mittelpunkt und Anlaufstelle, auch für gesellige Stunden der Petrijünger.

Großer Wert wird zudem auf die Fischerjugend gelegt. Unter der Betreuung von Jugendleiterin Magdalena Staudinger führen die Fischer gegenwärtig 18 jugendliche Mädchen und Buben durch verschiedene Aktivitäten an das fischwaidgerechte Angeln heran.

Nach nun 50-jähriger Vereinsgeschichte möchte sich der Fischereiverein Aindling e.V. bei allen Mitgliedern, ob passiv oder aktiv, für die langjährige Mitgliedschaft und Treue, sowie bei Freunden und Gönnern recht herzlich bedanken und zum Festwochenende am Badesee einladen.

50 Jahre Fischereiverein Aindling: Das Festprogramm

Samstag, 20. Mai Festabend am Badsee 18 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche Aindling 19.30 Uhr Festabend mit den Mitgliedern und Gastverein im Festzelt, Festansprachen, Ehrungen und Unterhaltungsmusik mit „Rob & Bob – Die Achtaler“ Sonntag, 21. Mai Fischerfest am Badsee 8 Uhr Freundschaftsfischen mit dem Patenverein Todtenweis 9 Uhr Weißwurstfrühschoppen im Festzelt 12 Uhr Mittagstisch – Sau vom Grill und Steckerlfisch, Ehrungen, anschließend Ausklang

Die frühen Meilensteine des Fischereivereins Aindling

Die Gründungsmitglieder des Fischereivereins Aindling im Jahr 1973 (von links): Gründungsmitglieder 1973: J. Sigl, L. Hammer, F. Stevens, G. Ivenz, M. Erdle, H. Hörmann, J. Fendt, E. Schwab. A. Reinthaler, K. Dietrich, H. Zera, E. Friedel, D. Hauke, K. Höger, J. Gabelsberger, J. Schneider, I. Held Foto: Fischereiverein Aindling (Archiv)

1. Oktober 1973: Gründung

Gründungsvorstandschaft: 1. Vorstand: Josef Schneider , 2. Vorstand: Kaspar Höger , Kassier: Ludwig Hammer , Schriftführer: Klaus Dietrich , Wasserwarte: Josef König und Alfred Reinthaler , Beisitzer Dr. Ludwig Gleixner und Erwin Friedel

1. Januar 1975: Beitritt zum Fischereiverband Schwaben

1977: Umgestaltung des kleinen Aindlinger Weihers zum heutigen großen Badesee unter Mitarbeit des Fischereivereins

zum heutigen großen Badesee unter Mitarbeit des 10. September 1977: Erstes Königsfischen in Radersdorf an der Paar. Erster Fischerkönig: Gründungsmitglied Gerhard Ivenz

Bisherige Vereinsvorstände der Aindlinger Fischer

Josef Schneider (1973 - 1991)

(1973 - 1991) Wilhelm Pollety (1991 - 1996)

(1991 - 1996) Josef Mingl (1996 - 2016)

Werner Gamperl (2016 - 2023)

Der Fischereiverein Aindling auf einen Blick