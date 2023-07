75 Jahre TSV Rehling: Pralles Programm zum Jubiläum

Der TSV Rehling feiert am Samstag, 22. Juli 2023, sein 75-jähriges Bestehen. Ein eigener Festausschuss hat seit Monaten am Programm gefeilt. Es hat sich gelohnt.

Mit einem Jubiläumsfest – zwar nur an einem Tag, dafür aber umso geballter – mit der ganzen Bevölkerung und vielen Attraktionen feiert der TSV Rehling am Samstag, 22. Juli 2023, sein 75-jähriges Gründungsjubiläum. Es soll ein Tag für Jung und Alt werden, mit viel Sport sowie Geselligkeit. Besonders für Jugend und Junggebliebenen ist mit einer After-Party im Zelt am Abend richtig was los.

Am Festtag sind neben allen Ortsvereinen auch die Sportvereine aus den umliegenden Ortschaften mit eingeladen worden. Zudem hofft man auf zahlreiche Gäste, die den ganzen Tag über einiges an Unterhaltung geboten bekommen.

75 Jahre TSV Rehling: Ehrengäste haben sich angesagt

Die Festlichkeiten beginnen bereits am frühen Samstagvormittag um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Pater Thomas auf der Sportheimterrasse samt Segnung der Vereinsfahne. Die Messe wird vom Kinderchor der Pfarrei unter Leitung von Tobias Lachenmayr und der Blaskapelle Rehling gestaltet. Dazu sind neben allen Interessierten und Vereinsmitgliedern auch die Ortsvereine mit ihren Fahnenabordnungen willkommen. Es werden auch Ehrengäste erwartet, an der Spitze der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, dazu der BLSV- Kreisvorsitzende Richard Hangl und Rehlings Bürgermeister Christoph Aidelsburger.

Anschließend wird es zünftig und zu den musikalischen Klängen der Rehlinger Blaskapelle gibt es einen gemütlichen Weißwurstfrühschoppen. Parallel dazu sind hier auch die Festreden geplant mit anschließender Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Danach gibt es ausreichend Möglichkeit zum Mittagessen, das von der Sportheimküche angeboten wird.

75-jähriges Bestehen: TSV Rehling feiert mit Fußballturnier der Marke XXL

Um 13 Uhr beginnt dann ein Mega-Fußballturnier mit insgesamt 24 Teams, die sich auf Kleinfeldern um attraktive Preise im Wettkampf streiten. Für dieses Turnier konnte als Partner Radio Fantasy gewonnen werden. Neben der professionellen Moderation warten beachtliche Preise auf die Sieger. Das Finale wird voraussichtlich gegen 20.30 Uhr stattfinden.

Ab 13 Uhr findet zudem ein Parallelprogramm für Jedermann auf dem gesamten südlichen Areal des Sportheimes statt. Hier können sich die Kleinen in einer Kinderecke mit Schminken und Basteln betätigen. Um 13.30 Uhr kommt der große Auftritt der Dance-Kids, die ihr Können unter Beweis stellen werden.

Große Tombola beim TSV Rehling

Ab 14 Uhr wartet eine TSV- Olympiade mit sportlichen und originellen Spielen, bei denen sowohl Familienteams als auch alle Vereine und Gruppierungen ihre Geschicklichkeit messen können. Auch eine Hüpfburg steht bereit und eine große Tombola mit attraktiven Preisen wartet auf die Besucher.

Zwischendurch wird es auch musikalisch mit einer Country-Fireworks-Musik mit James T. Auch die Kleinen der G-Jugendmannschaft werden sich ins Zeug legen, wenn es im Fußballspiel gegen die Mamas geht. Gegen 17.30 Uhr ist Siegerehrung der zuvor stattgefundenen Aktivitäten und Gewinnermittlung aus der Tombola. Natürlich gibt es auch den ganzen Nachmittag über Kaffee und Kuchen sowie Gerichte aus der Sportheimküche und am Abend wartet ein gemütlicher Ausklang auf der Sportheimterrasse – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

75 Jahre TSV Rehling: Große After-Party auf dem Sportgelände

Richtig stimmungsvoll wird es dann ab 21 Uhr im Partyzelt bei der großen After-Party, bei der Radio Fantasy mit DJ Alex Woldrich für den richtigen Sound sorgen will. Das Zelt steht im Bereich des Parkplatzes bei der Sportheimzufahrt, entsprechende Parkplätze sind aber anderweitig vorhanden und ausgewiesen.

Seit Monaten haben der eigens gegründete Festausschuss und Mitglieder der Vorstandschaft an der Planung und Ausarbeitung des Festprogramms gearbeitet und in zahlreichen Sitzungen das Mammutprogramm festgelegt. Dazu waren auch eine Vielzahl von Arbeiten an den Außenanlagen erforderlich, schließlich will man als Jubiläumsverein bei den Gästen aus nah und fern auch optisch einen positiven Eindruck hinterlassen.

Feiern gehört seit Vereinsgründung zum TSV Rehling dazu – so wie hier beim letztjährigen Sommerfest auf und vor der Sportheimterrasse. Foto: Josef Abt

Jubiläum beim TSV Rehling: Das Festprogramm im Überblick

Festakt

9.30 Uhr Gottesdienst mit Fahnensegnung 10.30 Uhr Weißwurstfrühstück und Frühschoppen mit der Blaskapelle Rehling 11 Uhr Festreden und Mitgliederehrungen, anschließend Möglichkeit zum Mittagessen

Fußballturnier mit 24 Mannschaften

Organisation und Moderation durch Radio Fantasy

13 Uhr Beginn 20.30 Uhr Finale

Programm

13 Uhr Kinderecke, Schminken und Basteln 13.30 Uhr Auftritt Dance-Kids 14 Uhr TSV-Olympiade, Hüpfburg, Tombola 15 Uhr Country-Fireworks – Musik mit James T. 16 Uhr Fußballspiel G-Jugend vs. Mamis 17.30 Uhr Siegerehrung und Auslosung Tombola

Sonstiges

nachmittags Kaffee und Kuchen sowie Gerichte aus der Sportheimküche abends Gemütlcher Ausklang auf der Sportheimterrasse

After-Party

21 Uhr mit Fantasy-DJ Alex Woldrich dazu Weinbar, Weizenbar, Longdrinks, Lounge, Fotowand

Weitere Infos auf der Homepage des TSV Rehling