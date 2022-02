Verlobt – und jetzt? Die To-dos zur Hochzeitsplanung

Wer heiraten will, muss an vieles denken: Location, Brautkleid, Trauringe, Einladungen, Dekoration... Dabei dürfen Brautpaare eines nicht vergessen: die Kosten!

Verliebt, verlobt, verheiratet – wenn es doch nur so schnell gehen würde, den einen Tag zu organisieren. Ist der Plan für eine Hochzeit gefasst, gibt es allerdings vieles zu erledigen. Je nach Kultur, Religion und Tradition liegen die Aufgaben in den Händen des Brautpaares oder in denen der Eltern. Oft unterstützen Trauzeuginnen, Trauzeugen, Hochzeitsplaner oder eine Agentur.

Wann mit der Hochzeitsplanung beginnen?

Wann man anfangen sollte, hängt von den Vorstellungen und Wünschen des Paares ab. Gerade in beliebten Monaten wie Juni, Juli oder August sind Termine schnell vergeben. Wer sich einen sichern möchte, sollte rund ein Jahr vorher schon bei den Dienstleistern und Partnern anfragen. Ist man spontan, geht es auch kurzfristiger. Expertinnen und Experten empfehlen, zuerst eine Location auszuwählen und anzufragen. Aber wir setzen noch einen Schritt früher an, denn bevor es ans Termine buchen geht, sollte sich das Brautpaar zusammensetzen und über Wünsche, Vorstellungen und No-Gos sprechen.

Wie teuer ist eine Hochzeit?

Ein Thema sollten dabei die Kosten sein, denn hier ist alles möglich – von wenigen Hundert Euro bis hin zu etwas Fünfstelligem. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle: Gästezahl, Essen, Sonderwünsche ... Auch das Brautkleid kann den Rahmen sprengen. Schließlich haben Frauen die Qual der Wahl bei den Formen, Schnitten und Stilen. Vor dem ersten Termin im Brautmodengeschäft sollten sie sich deshalb einen Überblick verschaffen. Zu sehr auf ein Modell versteifen sollte eine Braut sich aber nicht. Das würde die Suche nur erschweren.

Schnell mag man glauben: Der Mann hat es einfacher. Aber ist dem so? Denn auch er muss sich entscheiden: Es gibt tolle Anzüge in dunkelrot, blau und grün. Oder doch lieber schwarz? Frack, Cutaway oder Smoking? Fliege oder Krawatte? Mit oder ohne Muster? Auch der Bräutigam sollte sich beraten lassen, um ein Outfit zu finden, das zu ihm passt.

Tipps zu den Einladungen, der Location, Deko & Co.

Der Rest der Hochzeit baut dann auf den Einladungskarten auf: Sie geben Auskunft darüber, wie viele Menschen kommen. Das beeinflusst die Wahl einer passenden Location. Außerdem kann es die Kosten für das gastronomische Angebot in die Höhe treiben. An den Stil, in dem die Karten gestaltet sind, halten sich später auch Dekoration, Floristik & Co.

Eine weitere Frage sind die Eheringe. Am Ringfinger der rechten Hand – das ist klar! Aber Farbe, Stärke, Aussehen, Material? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Allerdings kann das Anfertigen hochwertiger Trauringe einige Wochen lang dauern. Damit dem romantischen Anstecken am großen Tag nichts im Weg steht, sollten Paare frühzeitig mit der Suche beginnen.

Fotograf für die Hochzeit mit handyfreier Trauung

Doch auch Handys können den einen Moment beeinträchtigen. Heutzutage zückt man sie schnell mal und knipst ein Foto. Das hilft, Schnappschüsse einzufangen. Bei der Hochzeit wird das aber zum Problem: Während der Zeremonie strecken sämtliche Gäste ihr Gerät nach oben. Auf den Bildern sind immer andere Arme und Displays zu erkennen. Manche von ihnen geben bei der Aufnahme einen störenden Piepton von sich, andere blitzen wild durch die Gegend.

Doch das perfekte Foto? Das entsteht nicht. Aus diesem Grund werden Hochzeitsfeiern ohne Smartphones immer beliebter. Vor Ort ist ein professioneller Fotograf, der alle Momente festhält. Die Bilder und Videos bekommen das Brautpaar und die Gäste im Nachhinein. So können sie entspannt und ungestört das Programm genießen.

Mehr rund ums Thema Heiraten, Hochzeit & Co. erfahren Sie in unserer Hochzeitsbeilage 2022.