Festwochenende: 90 Jahre SSV Alsmoos-Petersdorf

Es ist ein Jubiläum, das nicht alle Tage kommt: Der SSV Alsmoos-Petersdorf wird 90 Jahre alt. Was am Festwochenende 23./24. Juni 2023 geboten ist.

Eine Erfolgsgeschichte hat immer irgendwo ihren Ursprung. Dauert sie nun bereits 90 Jahre an, kann es schon mal vorkommen, dass dieser nicht mehr nachvollzogen werden kann. Anders ist das bei der SSV Alsmoos-Petersdorf.

Der Fusionsverein weiß, wo seine Wurzeln liegen: in der Gaststätte Völkl. Dort wurde im Mai 1933 der TSV Alsmoos gegründet – und der Startschuss für ein lebendiges Vereinsleben gegeben. Dieses findet nun am kommenden Wochenende, Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, seinen Höhepunkt, wenn die Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 90-jährigen Bestehens angesetzt sind.

SSV Alsmoos-Petersdorf: Die Fusion fand im Jahr 1997 statt

Seit den Gründungstagen ist natürlich jede Menge geschehen. Gut 20 Jahre später, am 19. September 1954, wurde vom Schützenverein „Wildschütz Petersdorf“ eine Fußballabteilung gegründet. Die Geschichte des SSV Petersdorf nahm ihren Lauf. Weitere 43 Jahre sollte es dauern, bis sich beide Vereine zusammenschlossen. Da aller guten Dinge drei sind, gesellte sich noch der Verein „Sport-Fit-Gesund“ mit dazu ins Fusions-Boot – der SSV Almoos-Petersdorf war 1997 aus der Taufe gehoben.

Um die ganze Geschichte zu würdigen, haben sich die Vereinsverantwortlichen ein ansprechendes Jubiläumsprogramm auf der Sportanlage an der Hohenriederstraße in Petersdorf überlegt. Los geht es mit einem gemütlichen Festabend am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr. Zunächst stehen Ehrungen an, wie es sich an einem solchen Jubiläumswochenende gehört.

90 Jahre SSV Alsmoos-Petersdorf: Tirol meets Bavaria

Den würdigen Rahmen finden die Feierlichkeiten dank eigens aufgebautem Weizenkarussell, einer Weinlaube und Jausen. Sportlich spaßig geht es dann zu, wenn die Vereins-Olympiade mit diversen Spielen zwischen den Ortsvereinen ausgetragen wird.

Für die richtige Stimmung sorgen am Freitagabend zwei Gäste aus Tirol (siehe rechte Seite). Roland und Dieter vom Duo „Tiroler Partymander“ tragen mit ihren Hits sicherlich dazu bei, dass Jung und Alt zum Motto „Tirol meets Bavaria“ auf ihre Kosten kommen.

Samstag, 24. Juni 2023: 90er-Party beim SSV Alsmoos-Petersdorf

Tags darauf darf man sich erst einmal erholen, bald geht es dann aber an die Vorbereitungen für das zweite Highlight des Wochenendes. Um 21 Uhr startet die „Back to the 90’s-Party“, bei der DJ Friendz mit seinem Sound den Besucherinnen und Besuchern einheizen wird. Einlass für die Veranstaltung am Samstag, 24. Juni, ist ab 16 Jahren.

Die Verantwortlichen des SSV Alsmoos-Petersdorf freuen sich auf viele Gäste am Sportgelände, um gemeinsam die 90-jährige Vereinsgeschichte hochleben zu lassen. Für den richtigen Rahmen ist auf jeden Fall gesorgt.

90 Jahre SSV Alsmoos-Petersdorf: Das Festprogramm am 23. und 24. Juni 2023

Freitag, 23. Juni: Eintritt ab 18 Uhr

„Ein Abend für Jung und Alt – Tirol meets Bavaria“

Ehrungen zum Jubiläum

Weizenkarussell

Weinlaube

Barbetrieb

Jausen

Vereins-Olympiade

Volksmusik und Partyhits

mit „Tiroler Partymander“



Samstag, 24. Juni: Einlass ab 16 Jahren, Beginn 21 Uhr

„Back to the 90’s-Party“ mit DJ Friendz



Veranstaltungsort jeweils: Sportgelände Hohenriederstraße 19, 86574 Petersdorf

ssv-alsmoos-petersdorf.de