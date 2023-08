Marktsonntag in Aichach

Das bietet der Aichacher Bartholomäusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Beliebter Treffpunkt und Shoppingparadies zugleich: Am Barthlmarkt ist in Aichach einiges geboten. Über 70 Händlerinnen und Händler haben sich für den 27. August 2023 angekündigt, dazu laden die örtlichen Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Am Sonntag, 27. August 2023, findet in Aichach der Bartholomäusmarkt, kurz: Barthlmarkt, statt. Was dort geboten ist, wie lange geöffnet ist und wo man parken kann.

