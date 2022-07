Tag der offenen Tür

Neues Feuerwehrhaus in Walchshofen: Einweihung

Das neue Feuerwehrhaus wurde ans Martinshaus in Walchshofen angebaut.

In Walchshofen gibt es ein neues Feuerwehrhaus. Am Sonntag, 24. Juli, wird es festlich eingeweiht. Hier gibt es alle Infos, was bei der Einweihung geboten ist.

Von Katinka Bruckmeier