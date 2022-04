Ostermarkt in Pöttmes: Ab 2022 mit neuem Konzept

Den Ostermarkt in Pöttmes gibt es eigentlich schon sehr lange - er hat Tradition. Trotzdem oder gerade deshalb wurde die Veranstaltung nun einer Verjüngungskur unterzogen. Das ist das Ergebnis.

Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Zwei Jahre, in denen wir auf so manches verzichten mussten – auch auf viele beliebte Märkte. Doch damit ist jetzt Schluss. Am Sonntag, 3. April 2022, darf in Pöttmes endlich wieder zwischen bunten Marktständen gebummelt und hier und da etwas probiert werden.

Geschäfte zum Ostermarkt 2022 geöffnet

Zahlreiche regionale und handwerkliche Aussteller haben viele Ideen für Ostergeschenke mitgebracht, bieten aber auch Nützliches rund um Haus und Garten. Ergänzt wird das Marktangebot vom ortsansässigen Handel, der zwischen 13 und 17 Uhr seine Pforten öffnen darf.

Der traditionelle Ostermarkt selbst findet von 11 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz in Pöttmes statt. Neu ist in diesem Jahr das Angebot und die Zahl der Anbieter. So sind mehr als 35 Fieranten mit von der Partie und bieten statt des bisher üblichen Sammelsuriums eine Auswahl an hochwertigen selbst gemachten Produkten aus der Region an.

Selbstgemachtes beim Ostermarkt in Pöttmes

Egal, ob Feinkost, Liköre, Flecht- und Häkelwaren, Holz- und Drechselarbeiten, Schmuck, Kosmetik oder Selbstgenähtes – „Alles selbst gemacht“ ist dieses Jahr das Motto des Ostermarktes. Weil es auch noch das eine oder andere Produkt rund um Ostern gibt – beispielsweise Osterkerzen sowie -deko lässt sich bestimmt noch das ein oder andere Osternest füllen.

Ostermarkt-Schmankerln für jeden Geschmack

Doch was wäre ein Markt ohne die kulinarischen Schmankerln, die man dort gerne nascht? Deshalb dürfen auch bei diesem Ostermarkt frisch zubereitete Leckereien nicht fehlen. Vom Klassiker wie der Bratwurstsemmel über eine Kartoffelsuppe im Brottopf und der leckeren Schaschlikpfanne bis hin zu innovativen Burgern und Crêpes ist für jeden Gaumen das Passende dabei.

Ostermarkt mit Aktionskunst

Als besonderes Highlight in diesem Jahr erwähnt Marktmeisterin Carmen Koller den Motorsägenschnitzer Matthäus Baur, dem man bei seiner Arbeit über die Schulter schauen kann.

Natürlich wurde auch wieder an die ganz jungen Marktbesucher gedacht. Sie können im Mal-Labor mit Farbe, Staffelei, Pinsel und Schablone kreativ werden, sich schminken lassen oder bei einer Kinderbuchautorin die Schnecke Willibald kennenlernen. Und sogar für ein Karussell hat Marktmeisterin Koller noch gesorgt. So kommt garantiert keine Langeweile auf und die Großen können sich in Ruhe auf dem neuen Ostermarkt umsehen.

