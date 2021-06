VR Bank: Digital & persönlich

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu bietet ausgezeichnete Beratung vor Ort und setzt sich dabei für ihre Kunden ein.

„Das Wichtigste ist der Kunde und seine Bedürfnisse“ – für die VR Bank Augsburg-Ostallgäu ist das keine Floskel, sondern der maßgebliche Leitsatz einer exzellenten Kundenberatung. Bestätigt wird diese hohe Beratungsqualität seit vielen Jahren von renommierten Testinstituten wie FOCUS MONEY oder der Gesellschaft für Qualitätsprüfung.

Dabei werden die Pläne und Ziele der Kunden gemeinsam beleuchtet, um anschließend ein individuelles Beratungs- und Betreuungskonzept aufzustellen. Bei den Beraterinnen und Beratern der VR Bank in Aichach und Kühbach ist der Kunde jedenfalls in besten Händen.

Bankdienstleistungen müssen einfach, schnell und bequem zu nutzen sein. Die digitalen Möglichkeiten sind inzwischen genauso wichtig geworden wie das Serviceangebot oder die persönliche Beratung in der Geschäftsstelle. Mit einem leistungsfähigen KundenServiceCenter, der Video-Beratung oder den verschiedenen Banking-Apps bietet die Genossenschaftsbank ein breites Spektrum an digitalen Zugangswegen. Neben dem klassischen Bankgeschäft ist die VR Bank seit vielen Jahren regional verwurzelt. Durch ihr gesellschaftliches Engagement fördert die Bank soziale Initiativen, kulturelle und sportliche Projekte in der Region.

Dieser Gedanke steht auch hinter der Crowdfunding- Initiative „Viele schaffen mehr“, um nachhaltige Ideen voranzutreiben. Auf der Crowdfunding-Plattform www.vrbank-hilft.de können Vereine und gemeinnützige Organisationen

Herzensprojekte realisieren, bei denen oft die finanziellen Mittel fehlen. Erfolgreich finanzierte Projekte des TSV Kühbach und des BC Aichach zeigen: Viele schaffen einfach mehr!