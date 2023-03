stadtplatzkinder Aichach: Praxis für Zahn und Zähnchen

Die Aichacher Zahnärztin Elisabeth Fiedler hat mit ihrer Praxis am Stadtplatz 38 eine Märchenwelt erschaffen, die Kindern den niederschwelligen Zugang zur Zahnmedizin ermöglicht.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Zahnarztbesuch? Bei vielen schwingt in der Rückschau ein Gefühl der Unbehaglichkeit mit. Warum eigentlich? Genau diese Frage hat sich auch Elisabeth Fiedler gestellt – und gibt seit Januar 2023 die Antwort mit ihrer eigenen Zahnarztpraxis am Stadtplatz in Aichach.

Eine Zahnarztpraxis für Kinder und Jugendliche in Aichach

Fiedler stammt gebürtig aus der Paarstadt, ist hier aufgewachsen und hat am Deutschherren-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Für das Studium der Zahnmedizin zog es die Mutter zweier Kinder nach Erlangen, ehe sie insgesamt zwölf Jahre als Zahnärztin im Erwachsenen- und Kinderbereich – unter anderem in der speziellen Behandlung von Angstpatienten – tätig war.

Die Aichacher Zahnärztin Elisabeth Fiedler hat sich mit ihrer eigenen Praxis am Stadtplatz einen Traum erfüllt. Foto: Astrid Frede

Nun möchte sie schon an der Basis verhindern, dass Ängste überhaupt entstehen. Die Idee: Eine Praxis nur für Kinderzähne. Die Realisierung: „stadtplatzkinder – praxis für zahn und zähnchen“, in der sie gemeinsam mit ihren drei Mitarbeiterinnen ausschließlich Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren behandelt.

„Gerade für die Kleinsten ist ein niederschwelliger Zugang zu einer guten Zahnmedizin wichtig. Mit einer kindgerechten Vorbereitung, leicht verständlicher Prophylaxe sowie einer stressfreien Behandlung kann das sichergestellt werden“, sagt Fiedler. „Schließlich soll man ja mit den Zähnen alt werden“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

Wohlfühlen als Schlüssel: Moderne Zahnmedizin für Kinder in Aichach

Betritt man die Praxis, die sich in den ehemaligen Räumen von Dr. Dürr befindet, taucht man in eine Atmosphäre ein, die man beim Gang zu einer Zahnärztin wohl nicht erwarten würde. Fiedler hat gemeinsam mit den 12:43-Architekten aus Stuttgart und mit der Grafikerin Astrid Frede auf den Effekt der Entfremdung und Überraschung gesetzt.

Ein warmer Rosaton und petrolfarbene Elemente – alleine durch die Farben sollen sich die kleinen Patientinnen und Patienten schon wohlfühlen. Verkleidungen in Schindeloptik versetzen die Kinder und ihre Eltern in die Entspanntheit der Berge und sind überall in der Praxis zu finden. So auch an der Rezeption, wo sich die Kleinen mithilfe einer Leiter oder eines Tritts auf Augenhöhe mit dem Personal befinden. Schließlich sollen sie sich hier selbst anmelden können.

Hier werden die Kleinen ganz groß. Mit den Helferchen am Empfang können sich die Kids selbst anmelden. Foto: Astrid Frede

Weiter geht es dann in den Warteraum, der bei den stadtplatzkindern „Kinderstube“ genannt wird. Ob Murmelbahn oder Eisverkaufsstand – spielerisch darf der Nachwuchs hier die Zeit verbringen, bis es in einen der Behandlungsräume geht. Das Praxismaskottchen, der „Wolpertinger“ hat dabei stets ein behütendes Auge auf seine Gäste. Als Fabelwesen vereint er Eigenschaften von Hirsch, Hase und Hund, in denen sich die Kinder wiederfinden können. Nach den Tieren und dem Maskottchen sind auch die Behandlungsräume benannt, die beispielsweise mit zwei speziellen Kinderliegen ausgestattet sind.

Da hoppelt der Hase: Die Behandlungsräume nehmen die Kinder mit auf eine fabelhafte Reise. Foto: Astrid Frede

Rosi und der Glitzerputzer: Was die "stadtplatzkinder" in Aichach so besonders macht

Ganz entscheidend ist für Fiedler auch die Ansprache der Kleinen. Statt sich auf den Stuhl zu setzen, springt das Kind einfach mal auf die Wolke. Der Spiegel heißt „Rosi“ und der Bohrer ist der „Glitzerputzer“. Mithilfe eines Zauberstabs spricht die Zahnärztin ihren Patientinnen und Patienten liebevoll „Superkräfte“ zu. In diesem Zusammenhang betont die Medizinerin die Rolle der Eltern. „Man sollte die Kids nicht mit Versprechungen in die Praxis locken. Bei diesen kommt dann schnell das Gefühl auf, dass hier doch etwas faul sein muss.“

Gut erreichbar: Die Waschbecken in der Zahnarztpraxis "stadtplatzkinder" haben die richtige Höhe für die Kleinen. Foto: Astrid Frede

Trotz aller Sensibilisierung treten bei Kindern und Jugendlichen immer wieder mentale Blockaden auf, beispielsweise wenn negative Vorerfahrungen vorliegen. Wenn die Patientinnen und Patienten nur eine kleine Hilfe benötigen, um die gedankliche Hürde zu überspringen, bietet sich eine Behandlung mit Lachgas an. „Das sorgt für Entspannung und ist völlig unbedenklich“, weiß Fiedler.

Bei schwereren Fällen ist auch eine Narkose möglich, für die extra ein top-geschultes und auf Kinder spezialisiertes Anästhesie-Team aus München in die Aichacher Praxis kommt. „Die ausführliche Aufklärung der Eltern liegt mir dabei sehr am Herzen, denn als Mutter kenne ich gewisse Zweifel, die womöglich bei solchen Eingriffen mitspielen.“

stadtplatzkinder in Aichach: Tag der offen Tür am Samstag, 25.März 2023

Nach knapp drei Monaten zieht Fiedler ein rundum positives Fazit: „Das Konzept wurde sehr gut angenommen und die Arbeit mit den Kindern macht riesigen Spaß – denn sie sind so ehrlich und damit die wunderbarsten Patientinnen und Patienten überhaupt“, erzählt sie mit strahlendem Gesicht. Daher freut sie sich besonders auf den Tag der offnen Tür, den sie am Samstag, 25. März 2023, von 11 bis 15 Uhr in ihrer Praxis ausrichtet. „Lernen Sie uns kennen und besichtigen Sie ganz ohne Termindruck unserer Räume. Sehr gerne beantworten wir dabei Ihre Fragen“, lädt die Aichacherin ein.

stadtplatzkinder - Praxis für Zahn und Zähnchen: die Leistungen im Überblick

Füllungstherapie

Kariesbehandlung

Wurzelkanalbehandlung

Zahnentfernung

Kinderprothesen

Versiegelung

Prophylaxe / Zahnputzschule / PZR

Ernährungsberatung

Behandlung unter Sedierung

oder Vollnarkose

Lachgas

Verhaltensführung

Computergesteuerte Anästhesie

Volldigitaler Praxisablauf

Beratung am Tablet

Durchgängiges Recall-System

Spezielle Behandlungsliegen für Kinder

Online-Terminvereinbarung

stadtplatzkinder - Praxis für Zahn und Zähnchen in Aichach: die Kontaktdaten

Stadtplatz 38

86551 Aichach

Telefon: (0 82 51) 8 88 09 09

Mail: praxis@stadtplatzkinder.de

im Web: stadtplatzkinder.de