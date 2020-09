22.09.2020

Kita Emmaus in Neusäß-Westheim überzeugt mit Konzept

weitere anzeigen weniger anzeigen

Die Kita Emmaus geht neue Wege: Teiloffenes Konzept als Grundlage bei der Betreuung. Gruppenübergreifende Arbeit mit den Kindern ist so möglich.

Von Sylvia Ehrenreich

Bei Planung und Bau der neuen Kindertagesstätte Emmaus wurden neben der Holzbauweise besonders auf Transparenz und Offenheit geachtet. Die Kinder haben so die Möglichkeit, zu sehen, was in den anderen Räumen geschieht.

Große Fenster verbinden die Räumlichkeiten sowohl untereinander als auch mit dem Außenbereich. Natürliches Licht kann so ungehindert durchdringen und die einzelnen Gruppenräume erhellen. Überhaupt ist die gesamte Gestaltung des Innenbereichs dank des Naturmaterials Holz sehr ursprünglich, dabei aber gleichzeitig modern und funktional. Das Thema Holz zieht sich durch alle Teile der Anlage und wird auf verschiedenste Weise aufgegriffen. Hier wird die Liebe zum Detail der Kita sichtbar, denn sogar die Spielsachen sind zum Großteil aus Holz.

Kita Emmaus: Gruppenübergreifend dank teiloffenem Konzept

Während der Vormittagsstunden können die Kinder ihre Gruppen verlassen und für verschiedene Aktivitäten wie Maleratelier oder Kaufladen neu zusammenkommen. Dafür bieten Turn- und Mehrzweckhalle sowie das Foyer ausreichend Platz. Das gruppenübergreifende Angebot wird dann von den jeweiligen Erzieherinnen separat betreut. Danach gehen alle wieder in ihre festen Gruppen und verbringen in dieser dann die restliche Zeit. Jede Gruppe hat dafür einen eigenen Raum plus separates Nebenzimmer. Durch die Mischung aus Groß- und Kleingruppen kann auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder in besonderem Maße eingegangen und gleichzeitig die persönlichen Interessen gefördert werden.

Inklusion: Therapieeinheiten werden in den Alltag integriert

Parallel dazu finden die Therapieeinheiten der integrativen Betreuung statt. Ziel ist es, beides miteinander zu vereinen, sodass für die Krippen- und Kindergartenkinder ein fester Rhythmus entsteht.

Dank Vollverpflegung können alle in der Kita essen. Frühstück, Mittagessen und Snacks am Nachmittag sowie Getränke warten dann auf die Kinder. Alles kommt übrigens von Lieferanten aus der Umgebung.

Bitte beachtenFür den Kindergarten sind aktuell noch Plätze verfügbar. Dafür am besten einen Termin bei der Leitung, Barbara Praß, oder ihrer Stellvertretung, Barbara Wörle, vereinbaren. Beide sind übrigens ausgebildete Fachkräfte für Inklusion.

www.ekita.net

Elternbeitrag: Beispielhaft für vier bis fünf Stunden pro Tag (monatlich): Krippe: 148, 20 Euro Kindergarten: 75,50 Euro Vollverpflegung: 82,50 EuroStaatlicher Elternbeitragszuschuss: Der staatliche Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat für Kinder von drei Jahren bis zu deren