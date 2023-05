Im e-bike Center Augsburg beim Fahrrad doppelt sparen

Im e-bike Center Augsburg in Neusäß gelten die Preise von 2022. Außerdem bietet Inhaber Marcus Wiesinger Rabatt auf seine E-Bikes zum Muttertag und Vatertag 2023.

Marcus Wiesinger, Inhaber eines Fachgeschäftes in Neusäß, ist für seinen Einsatz bereit: Wenn das Wetter im Frühjahr besser wird, möchten die Menschen wieder auf Fahrrädern unterwegs sein, Touren radeln und sich dabei nicht abstrampeln. Wie gut, dass Wiesinger im e-bike Center Augsburg auf über 700 Quadratmetern um die 500 motorisierte Bikes auf Lager hat.

E-Bike-Trends im e-bike Center Augsburg

Seit über 14 Jahren führt er in seinem Laden in der Augsburger Straße nahe der Uniklinik in Augsburg eine große Auswahl an Pedelecs, E-Bikes, E-Compacträdern, E-Mountainbikes, E-Trekkingbikes und E-Lastenrädern. Dabei werden die Modelle immer smarter und verfügen über Handy-Funktionen und Apps fürs Fitnesstraining, zur Navigation & Co. „Das Rad sagt mittlerweile, wo es lang geht“, witzelt der Fachmann. Wer zu ihm kommt, wird ausführlich über die verschiedensten Möglichkeiten beraten.

Das Team des e-bike Center Augsburg – bestehend aus Marcel, Sarah und dem aktuell urlaubenden Andi – stärkt Inhaber Marcus Wiesinger den Rücken. Foto: Julia Paul

Dazu gehört auch der neueste Trend: SUV-E-Bikes – eine Mischung aus Mountain- und Trekkingrädern, mit der Radlerinnen und Radler sowohl in der Stadt als auch im Gelände gut aufgehoben sind. Seit anderthalb Jahren sind sie auf dem Markt und erobern seither Bayerisch-Schwaben. „Ob für die Schotterwege entlang von Wertach und Lech oder für Feld- und Waldwege in den Westlichen Wäldern: Die Räder sind in der Region wirklich sinnvoll und werden entsprechend gerne von den Menschen hier gekauft“, verrät Wiesinger. Erhältlich sind die Bikes – wie alle im e-bike Center Augsburg – in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Wer sich noch nicht sicher ist, kann in Neusäß Probe fahren.

Rabatte auf E-Bikes in Neusäß

Kundinnen und Kunden mit vielen Sonderwünschen können sich ein ganz individuelles Gefährt zusammenstellen. Das geht bei der Marke Riese & Müller. Dabei haben sie die Wahl zwischen verschiedenen Schaltungen, Akkus, Displays und vielem weiteren Zubehör. Das konfigurierte Bike wird nach der Bestellung produziert und in drei bis sechs Wochen geliefert – genau rechtzeitig zum Auftakt des Sommers.

Klingt nach einer teuren Angelegenheit, oder? Ist es aber (noch) nicht! Denn aktuell gelten im e-bike Center Augsburg noch die Preise von 2022. Deshalb rät der Inhaber dazu, vor dem Sommer 2023 zuzuschlagen. Außerdem gibt es in seinem Fachgeschäft zum Mutter- und Vatertag Rabatt. Bis zum 20. Mai 2023 sparen Kundinnen und Kunden 300 Euro beim Kauf eines vorrätigen E-Bikes – und das unabhängig von Modell und Hersteller. Ausgenommen sind lediglich Leasing und JobRäder. Diese Angebote verdrängen selbst die hartnäckigsten Regenwolken über dem Augsburger Land.

