Bestattungsdienst Friede: Ansprechpartner im Trauerfall

Die Sterbefallberater beim Bestattungsdienst Friede kümmern sich um Beisetzungen, Trauerfeiern und mehr.

Verliert man einen geliebten Menschen, scheint die eigene Welt in Scherben zu liegen. Die Planung und Organisation der Bestattung sowie viele weitere Verpflichtungen sind auf einmal eine große Herausforderung. Verständnisvolle Unterstützung erhalten die Hinterbliebenen beim Bestattungsdienst Friede. Die erfahrenen Sterbefallberaterinnen und Sterbefallberater wissen, was zu tun ist, nehmen den Angehörigen diese schweren Aufgaben ab und geben ihnen Zeit zu trauern.

„Man kann uns immer anrufen“, erklärt Marcel Bucher, der stellvertretende Betriebsleiter des Bestattungsdienstes Friede. Er berichtet, wie wichtig es ist, neben der Organisation und den Formalitäten auch Fürsorge zu tragen. „Die Angehörigen sehen uns zum Teil als Ansprechpartner für ihre Trauer. In diesem Fall ist es besonders wichtig, zuzuhören und mitzufühlen“, führt Bucher weiter aus.

Erstes Gespräch beim Bestattungsdienst Friede in Augsburg

Wendet sich die Familie eines Verstorbenen an den Bestattungsdienst Friede, nehmen die Sterbefallberater in einem telefonischen Gespräch zunächst den Trauerfall auf. In diesem Telefonat wird geklärt, wo sich der Verstorbene befindet, wer die Ansprechpartner sind und welche Unterlagen für das Trauergespräch benötigt werden.

Anschließend wird der Termin für das Trauergespräch vereinbart. Dieses findet entweder in einer der Filialen oder in Form eines Hausbesuches statt. Im Gespräch werden Einzelheiten wie die Abholung des Verstorbenen und die Beisetzung besprochen. Bei Letzterer hat die Familie verschiedene Möglichkeiten: Neben einer klassischen Erd- oder Urnenbestattung ist auch eine Diamant-, Baum- oder Seebestattung möglich. „Bei uns ist fast alles möglich, was im Rahmen des Erlaubten liegt“, erzählt Bucher. Die Angehörigen können sich im Ausstellungsraum der Filiale oder – im Fall eines Hausbesuches – aus dem Katalog einen Sarg, die Ausstattung und gegebenenfalls die Urne aussuchen.

Darüber hinaus nehmen die Sterbefallberater den Angehörigen die gesamte Organisation der Trauerfeier ab. In Absprache mit der Familie kümmern sie sich um die Sterbefallanzeige, die Blumenbestellung, die Erstellung der Sterbebilder und vieles Weitere.

Bestattungsdienst Friede: Abschied nehmen in der Trauerhalle

Da die Beisetzung meist nicht ausreicht, um sich von dem geliebten Menschen zu verabschieden, besteht die Möglichkeit, in der Trauerhalle des Bestattungsdienstes in Ruhe Abschied zu nehmen. Am offenen oder geschlossenen Sarg oder an der Urne können die Hinterbliebenen ein letztes Mal Lebewohl sagen. Im Mittelpunkt all dieser Möglichkeiten stehen beim Bestattungsdienst Friede stets die Wünsche der Angehörigen.

Die Sterbefallberater tun alles, um die Hinterbliebenen auf dem Weg der Trauer zu begleiten und ihnen einen Teil der Last abzunehmen. Dabei haben sie stets ein offenes Ohr für die Wünsche und Sorgen der Trauernden. Auch nach der Beisetzung stehen die Mitarbeitenden des Bestattungsdienstes noch für Rückfragen zur Verfügung, beispielsweise wenn die Sterbeurkunde ausgestellt wird. Die Sterbefallberater übernehmen anschließend die Abmeldung von Versicherungen, Mitgliedschaften und Verträgen. Auch der digitale Nachlass wie die Abmeldung von Social Media Accounts können die Beraterinnen und Berater in die Wege leiten.

Wer seine Angelegenheiten bereits zu Lebzeiten regeln möchte, kann beim Bestattungsdienst Friede auch eine Vorsorge abschließen. So ist im Sterbefall bereits alles ausgesucht und die Angehörigen müssen sich um nichts mehr kümmern.