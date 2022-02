Naturheilpraxis Wenninger

vor 35 Min.

Heilpraktiker hilft bei Heuschnupfen & Angst vor Akupunktur

Wigand Wenninger behandelt in seiner Naturheilpraxis in Gersthofen verschiedene Symptome – zum Beispiel mit Akupunktur.

Zur Naturheilkunde gehören Therapien mit Infusionen oder Akupunktur. Wigand Wenninger behandelt in seiner Praxis in Gersthofen so akute Schmerzen oder Heuschnupfen.

Von Julia Paul