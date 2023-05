Jubiläum und Neues im Fitnessstudio Femisport in Neusäß

Am 1. Mai feierte Werner Thron als neuer Inhaber des Fitnessstudios Femisport Geburtstag. Auch ein Jahr nach der Übernahme gibt es in dem Sportclub in Neusäß Neuigkeiten.

Im Mai 2022 hat Werner Thron das Fitnessstudio Femisport in Neusäß übernommen. Doch er möchte nicht beschenkt werden, sondern geben: Zum Tag der offenen Tür im Oktober 2022 veranstaltete er eine Tombola, bei der er für die Stiftung Bunter Kreis gesammelt hat. Auch in den folgenden Monaten kamen immer wieder Spenden zusammen.

Diese wird Thron passend zum Geburtstag von Femisport demnächst überreichen. Nicht nur für diese Möglichkeit möchte sich der Trainer bei seinen Mitgliedern bedanken: „Ich habe im vergangenen Jahr viele interessante Leute kennengelernt. Meine Lernkurve steigt – und das auch nach all den Monaten.“

Das Femisport an der Hauptstraße in Neusäß

In dem persönlichen Studio an der Hauptstraße in Neusäß bietet er Zirkeltraining in der Gruppe sowie betreutes Personaltraining an. Der Fokus liegt auf individueller, gesundheitsorientierter Bewegung für alle Altersklassen. Schließlich steht im Femisport das Miteinander im Vordergrund. „Wir sind sehr familiär. Teilweise haben wir drei Generationen da: Tochter, Mutter und Oma trainieren zusammen“, verrät Thron.

Um genau das zu fördern, hat er sich eine Aktion überlegt: den Mädelssommer. Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren, die aus Neusäß und der Umgebung im Radius von 20 Kilometern kommen, können während der Sommerferien 2023 gratis in seinem Fitnessstudio trainieren.

Rabatte und neue Öffnungszeiten im Fitnessstudio

Doch damit nicht genug: Zum Geburtstag im Mai 2023 lockt das Femisport mit Rabatten. Je nach Mitgliedschaft können Neumitglieder bis zu 750 Euro sparen. Dazu bekommen sie bis zu drei Monate geschenkt und den dreidimensionalen Körperscan kostenlos obendrauf. Verträge gibt es von einem Monat über ein Jahr bis hin zu zwei Jahren.

Und sie lohnen sich, schließlich plant Thron, in den nächsten Monaten seine Öffnungszeiten zu erweitern. Bisher war das Femisport in Neusäß wie folgt geöffnet:

Montag und Mittwoch : 9 bis 14 und 16 bis 20 Uhr

: 9 bis 14 und 16 bis 20 Uhr Dienstag und Donnerstag : 9 bis 13 und 16 bis 19 Uhr

: 9 bis 13 und 16 bis 19 Uhr Freitag : 9 bis 14 und 16 bis 19 Uhr

: 9 bis 14 und 16 bis 19 Uhr Samstag: 10 bis 14 Uhr

Künftig sollen Mitglieder zwischen 6 und 22 Uhr in das Fitnessstudio kommen. Dazu können sie ihre Chipkarte an einem Lesegerät außen vorhalten. Bei Berechtigung öffnet sich die Türe und per Bewegungsmelder gehen Licht, Musik und die Fernseher mit den Video-Anleitungen an. Dazu sind Sensoren, Skripte, Bewegungsmelder und eine Menge weiterer Technik notwendig, schließlich legt der Studioinhaber großen Wert auf einen energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb.

Zum Zirkeltraining im Neusäßer Fitnessstudio Femisport gehören sowohl feste Geräte als auch Übungen, die jede Woche variieren. Foto: Femisport

Zu den gewohnten Zeiten sind weiterhin Trainerinnen da, die die Sportlerinnen persönlich betreuen. Bald hat das Femisport in Neusäß aber auch am Samstagnachmittag und sonntags geöffnet. Damit hat Thron einerseits auf eine Nachfrage reagiert, andererseits möchte er seinen Club für weitere Zielgruppen wie berufstätige Frauen öffnen, die vor oder nach der Arbeit kommen und eigenständig trainieren können. Die Übungen der Woche lernen sie entweder zu Beginn der Woche zu den regulären Öffnungszeiten oder über Monitore, die Videos dazu abspielen, kennen.

Femisport plant Blog über Kurse und Vorträge

Apropos kennenlernen: Thron plant, interessierten Sportlerinnen in Zukunft mehr Einblicke in das Fitnessstudio zu ermöglichen. Dazu möchte er im Sommer einen Blog starten, auf dem er Nutzerinnen online über Angebote und Programmpunkte auf dem Laufenden hält. Dort möchte er zum Beispiel über die Kurse im Femisport berichten. Schließlich ist mit dem Powerzirkel mit Schlingentrainern, Eigengewichtsübungen, Fokus auf Rücken, Bauch-Beine-Po & Co. einiges geboten.

Dazu kommen die Yoga-Stunden von Astrid Wolf alle 14 Tage sowie Vorträge mit externen Spezialistinnen. So konnten die Mitglieder sich in der Vergangenheit über Brafitting, moderne Kosmetik und antientzündliche Ernährung beraten lassen. Am 25. Mai 2023 besucht Annette Nigl um 19 Uhr das Studio und informiert über Reiki, eine asiatische Heilkunst. Außerdem sind Vorträge über die Wirkung von Wasser mit Daniela Bont am 29. Juni 2023 und über Wechseljahre im Herbst geplant. Diese können übrigens genauso wie die Yoga-Kurse auch von Externen besucht werden.