Wer arbeitet eigentlich in der Fuggerei Augsburg?

Die Fuggerei ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Über 150 Menschen leben für 0,88 Euro Miete dort. Rund 50 Mitarbeiter sind in der Fuggerei und den Fuggerschen Stiftungen beschäftigt...

Alles begann als einfache Idee und entwickelte sich zu einem genialen, weltweit einzigartigen Projekt. Die Fuggerei in Augsburg feiert heuer ihr 500-jähriges Bestehen. Gestiftet wurde sie von Jakob Fugger dem Reichen, auch im Namen seiner Brüder, im Jahr 1521.

Fuggerei Augsburg: die älteste Sozialsiedlung der Welt

Die älteste Sozialsiedlung der Welt besteht aus 67 Häusern und 142 Wohnungen und bietet seit Jahrhunderten bedürftigen Augsburger Bürgern katholischen Glaubens ein Dach über dem Kopf – und das für aktuell unglaubliche 0,88 Euro Jahreskaltmiete. Aktuell leben rund 150 Menschen in der Fuggerei.

Natürlich benötigt eine Institution wie die Fuggerei viel Betreuung und es fallen zahlreiche Aufgaben an. Rund 50 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit gehen täglich ihrer Arbeit für die Fuggerei und die Fuggerschen Stiftungen nach. Im Gespräch traf Sylvia Ehrenreich auf zwölf Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In einem sind sie jedoch alle miteinander verbunden, nämlich, dass sie die Arbeit in der Fuggerei mit Herz und Seele machen.

Wer arbeitet in der Augsburger Fuggerei?

Adriana Fackelmann in der Verwaltung der Immobilien

in der Verwaltung der Immobilien Miriam Sirch macht ihre Ausbildung in der Fuggerei

macht ihre Ausbildung in der Fuggerei Christine Thoma und Katharina Dupta organisieren das Frühstück im Fuggerei Treff

und Katharina Dupta organisieren das Frühstück im Fuggerei Treff Dorothea Schindler arbeitet an der Kasse der Sehenswürdigkeit

arbeitet an der Kasse der Sehenswürdigkeit Arnd Baumann und Reiner Zingler : Schreinerei & Bautrupp

und : Schreinerei & Bautrupp Der Administrator der Fuggerei: Wolf-Dietrich Graf von Hundt

Birgit Hohenberger arbeitet in der Buchhaltung der Touristenattraktion

arbeitet in der Buchhaltung der Touristenattraktion Über Nachtwächterin Christa Karl

Öffentlichkeitsarbeit der Sozialsiedlung : Heike Peller & Astrid Gabler

: & Sozialpädagogin Doris Herzog kümmert sich um die Bewohner

kümmert sich um die Bewohner Angelika Geist ist Mesmerin in der Kirche der Fuggerei

ist Mesmerin in der Kirche der Fuggerei Fuggerei Treff: Aldona Masny ist hier zu Hause

Weitere Artikel aus der Verlagsbeilage "Unsere Region, unsere Heimat" gibt es hier.