Weihnachtsmarkt Neusäß 2022: Nikolaus, Märchen und Überraschungen

Bereits an den ersten beiden Adventswochenenden zog es viele Besucherinnen und Besucher zum Weihnachtsmarkt Neusäß 2022. Auch für die zwei letzten Adventswochenenden ist einiges geplant.

Bereits seit einer Woche duftet es in der Remboldstraße verlockend nach Bratwurst, Punsch, gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Crêpes – der beliebte Weihnachtsmarkt hat am Freitag, 25. November, seine Pforten eröffnet. Viele Besucherinnen und Besucher konnten es scheinbar kaum erwarten: So wurde der Weihnachtsmarkt gut angenommen. Viele Familien mit ihren Kindern waren an den ersten drei Tagen vor Ort. Die Freude über den liebevoll gestalteten Markt war spürbar.

Wer jedoch an den ersten beiden Adventswochenenden noch keine Zeit für einen Besuch hatte, muss nicht verzagen, denn auch für die kommenden Wochenenden ist noch einiges geplant. Am Samstag, 10. Dezember, findet das „Nikolaus und Engerltreffen“ statt. Alle Neusässerinnen und Neusässer sind eingeladen, verkleidet als Nikolaus oder Engel um 15 Uhr zur St. Ägidius Kirche zu kommen. Um 15.30 Uhr wird gemeinsam der Kindergottesdienst besucht und im Anschluss der Weihnachtsmarkt. Für jede und jeden gibt es dann einen Gutschein für Kinderpunsch oder Glühwein. Am Sonntag gibt sich die Stadtkapelle nochmals die Ehre.

Doch auch das letzten Adventswochenende wird musikalisch: Freuen darf man sich auf das Jugendblasorchester unter der Leitung von Leonardo Dianori. Gleich mit drei Auftritten sorgt die Ballettschule Bender für Spaß. An allen drei Tagen – Freitag, 16. Samstag, 17., sowie Sonntag, 18. Dezember – findet die Vorstellung um jeweils 18 Uhr statt. Im Vorfeld kann man ein letztes Mal der Stadtkapelle um 17 Uhr lauschen.

Weihnachtsmarkt Neusäß 2022: Nikolaus, Kinderkarussell & Weihnachtsmarktfeuer

Doch nicht nur Musikalisches gibt es auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen: Für leuchtende Augen sorgen auch die zahlreichen Highlights für Kinder: So kann man die Tiere in der „Lebenden Krippe“ besuchen, ein paar Runden auf dem kleinen Kinderkarussell drehen oder am Stand der Pfadfinder Fische angeln sowie Kerzen färben.

An jedem Adventswochenende ist auch der Nikolaus zu Besuch. An den ersten Tagen verteilte er bereits fleißig mehrere hundert Geschenksäckle. Hat man ihn verpasst, bleit noch das Nikolauspostamt: Zahlreiche Kinder haben bereits ihre Postkarten, die am Postamt ausliegen, an den Nikolaus weggeschickt. Eine Antwort ist garantiert!

Gutes Tun kann man am Weihnachtsmarktfeuer. Unter dem Motto „Schüler helfen Schüler“ können gegen eine Spende Holzscheite ins Feuer geworfen werden. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen den Schulen sowie einem guten Zweck zu.

Märchenspaziergang mit Märchen-Rallye in Neusäß

Beim diesjährigen Märchenspaziergang wird die Geschichte von Astrid Lindgrens „Weihnachten in Bullerbü“ gezeigt. Rund um das Rathaus und den Weihnachtsmarkt kann man an 14 liebevoll gestalteten Märchenfenstern die Kinder Lasse, Bosse, Lisa, Britta, Inga, Ole und Kerstin bei ihren Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit beobachten.

Die vom Atelier Fleschutz gestalteten mechanischen Märchenszenen können bis zum 8. Januar täglich von 11 bis 18 Uhr bestaunt werden. Aufpassen sollte man genau, denn wer alle Fragen der Märchen-Rallye beantworten kann, bekommt eine süße Überraschung (Weitere Informationen im Kasten rechts).