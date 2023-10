Tage der offenen Tür im Fitnessclub Femisport in Neusäß

Zu den Tagen der offenen Tür lockt das Femisport mit neuen Geräten, einer neuen Trainerin und Programm. Inhaber Werner Thron hat auch die Öffnungszeiten erweitert.

Vor eineinhalb Jahren hat Werner Thron das Femisport an der Hauptstraße in Neusäß übernommen. In der Zwischenzeit hat er viel gelernt, aber auch seine eigenen Ideen eingebracht – zum Beispiel als er mit einer umfunktionierten Zurrschiene ein Zugsystem als neues Gerät etablierte oder mit Vorträgen wie „Bra-Fitting“ von Susanne Koelbl den Veranstaltungskalender füllte. Die neueste Errungenschaft des Studioinhabers ist die ausgetauschte Schließanlage.

Grund hierfür war kein Sicherheitsproblem; vielmehr handelt es sich um ein Upgrade, wie Thron erklärt: „Das Femisport ist ein Fitnessclub für Frauen. Viele von ihnen sind berufstätig oder aufgrund von Familie, Alltag & Co. anderweitig eingespannt. Dank des neuen Schließsystems können wir im Oktober unsere Öffnungszeiten erweitern – und das kommt unseren Sportlerinnen zugute.“

Femisport in Neusäß erweitert Öffnungszeiten

Sie können nun zwischen 6 und 22 Uhr kommen und trainieren. Dazu müssen sie ihre Chipkarte an einem Lesegerät außen vorhalten. Bei Berechtigung, also aktiver Mitgliedschaft, öffnet sich die Türe zum Studio und per Bewegungsmelder gehen Licht, Musik und die Fernseher mit den Video-Anleitungen an. Dazu sind Sensoren, Skripte, Bewegungsmelder und eine Menge weiterer Technik notwendig, schließlich legt Thron Wert auf einen energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb.

Mitglieder von Femisport können so an sieben Tagen in der Woche trainieren – und das theoretisch 16 Stunden lang. Damit hat der Fitnessclub auch in der Mittagszeit, am Samstagnachmittag und sonntags geöffnet. Zu den regulären Betreuungszeiten, also von Montag bis Freitag von 9 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr, sind weiterhin Trainerinnen da, die die Sportlerinnen betreuen. Damit wird der persönliche Charakter des Studios bestärkt und bewahrt.

Mit der neuen Schließanlage hat Thron auf eine Nachfrage reagiert. Außerdem möchte er seinen Club für weitere Zielgruppen öffnen. Er erhofft sich, dass mehr Frauen vor oder nach der Arbeit kommen, um eigenständig in seinem Zirkel zu trainieren. Die Übungen der Woche lernen sie entweder zu den regulären Öffnungszeiten oder über die Monitore, die Videos dazu abspielen, kennen.

Lesen Sie dazu auch

Tage der offenen Tür im Fitnessclub Femisport

Apropos kennenlernen: Thron lädt wieder zu Tagen der offenen Tür ein.

Wann?

am Samstag, 14. Oktober 2023, von 9 bis 18 Uhr

am Sonntag, 15. Oktober 2023

Wo? in der Hauptstraße 6, Neusäß

Interessierte können den Studioinhaber und sein Team unverbindlich kennenlernen und an Führungen durch den Fitnessclub teilnehmen. Parallel läuft der reguläre Trainingsbetrieb – perfekt, um authentische Einblicke zu bekommen. Außerdem gibt es einen Empfang mit Sekt oder O-Saft sowie Riesenbrezen der Bäckerei Niedermair aus Diedorf.

Angebote für die Mitgliedschaft im Oktober 2023

Und Thron hat ein weiteres Schmankerl: Wer an den Tagen der offenen Tür eine Mitgliedschaft abschließt, bekommt bis zu drei Monate der Laufzeit geschenkt. Die Aufnahmegebühr sparen sich Neu-Mitglieder ebenfalls, eine kostenlose Körper- und Stoffwechselanalyse gibt es obendrauf. Insgesamt kommt man so auf eine Ersparnis von bis zu 750 Euro.

Linda Plail verstärkt neuerdings das Team des Neusäßer Fitnessstudios Femisport. Foto: Femisport

Neu im Femisport-Team: Trainerin Linda Plail

Neben der neuen Schließanlage hat Femisport-Inhaber Werner Thron weitere gute Nachrichten für die Mitglieder: Er konnte nämlich einen Neuzugang für das Team des Fitnessclubs gewinnen! Linda Plail ist zertifizierte Fitnesstrainerin und hat einige Aus- und Weiterbildungen im Bereich Zirkeltraining und Ernährung absolviert. Neben ihrer Tätigkeit im medizinischen Bereich nimmt sie regelmäßig Yogaunterricht, außerdem genießt sie gerne die Natur beim Wandern oder Radfahren. Seit einigen Wochen steht sie den Sportlerinnen nun im Femisport fachkundig zur Seite.

Ebenfalls vor Kurzem gestartet ist der Blog auf der Website von Femisport. Thron möchte hier Nutzerinnen über Angebote und Programmpunkte auf dem Laufenden halten und über Kurse, Veranstaltungen & Co. berichten. Schließlich ist neben dem Powerzirkel in dem Fitnessclub einiges geboten.

2023 steht noch ein Weihnachtsmarkt auf dem Programm

So steht Mitte November eine Veranstaltung an, bei der es mal nicht primär um den Sport geht: der Weihnachtsmarkt. Mitglieder des Studios können sich dazu vorab für einen Stand anmelden und dort vom 15. bis 17. November 2023 Kleinkunst wie Seifen, Gestricktes, selbst gemachte Liköre, Marmeladen oder etwa selbst gemalte Bilder verkaufen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vorbeischauen können neben Mitgliedern übrigens auch außenstehende Interessierte.