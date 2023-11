Schneider – wertvoll backen expandiert auf 20 Filialen

Georg Schneider hat im Juni 2023 die Filialen der Bäckerei Rager übernommen. Seine Backwaren gibt es nun 20 Mal in Augsburg und der Region. In Neusäß setzt er auf das Bäckercafé.

1919 wurde „Schneider – wertvoll backen“ in Pfersee als kleine Bäckerei gegründet. Seitdem hat sich einiges verändert: Inzwischen gibt es 20 Filialen in Augsburg und den angrenzenden Landkreisen mit über 200 Mitarbeitenden. Sie alle werden in vierter Generation von Bäckermeister Georg Schneider geführt.

Zehn der Filialen gehörten bis Mitte 2023 zur Augsburger Bäckerei Rager, die Schneider im Juli übernommen hat. In dem Zuge wurde auch der Firmensitz von Neusäß nach Augsburg verlagert, denn in Haunstetten haben die Bäckerinnen und Bäcker von Schneider nun eine bestens ausgestattete Backstube, für die das Unternehmen noch auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden ist.

Bäckermeister Georg Schneider hat Mitte des Jahres die Augsburger Bäckerei Rager übernommen. Alle Brote werden nun in der modernen Backstube in Haunstetten gebacken. Foto: Schneider - wertvoll backen

Schneider – wertvoll backen: Die neuen Filialen in und um Augsburg

Zu den von Schneider übernommenen Filialen, in denen jetzt schon viele der vollwertigen Schneider-Backwaren zu finden sind, gehören die in Oberhausen und in Königsbrunn (jeweils im Kaufland), im Helio Center am Hauptbahnhof, im Univiertel, in Haunstetten, in Göggingen, Inningen, in Königsbrunn (Bürgermeister-Wohlfarth-Straße), das Café an der Backstube und die in der Bürgermeister-Bohl-Straße 26 in Pfersee.

„Unsere gesamte Arbeit ist rundum wertvoll – unsere Rohstoffe, Produkte sowie die Art, wie wir backen. Für unsere Vollwertmehle vermahlen wir täglich frisches, regionales Getreide“, erklärt Bäckermeister Schneider. Im Mittelpunkt steht das Handwerk des Brotbackens. Seit über 100 Jahren treffen die Familienrezepte den Geschmack der Zeit, weil traditionelle Handarbeit mit modernem Back-Know-How Hand in Hand gehen, jeder Handgriff seinen Sinn hat, jede Zutat sorgfältig ausgewählt ist.

So entstehen in der Backstube von Schneider eine Vielzahl ganz besonderer Brote. Neben den beliebten Sorten, die man bisher von Schneider kannte, wie das Bio-Vollwert-Korianderbrot oder die Dinkel-Wurzel, sind jetzt noch neue Sorten hinzugekommen. Zum Beispiel das Dinkel-Walnuss-Brot.

Lesen Sie dazu auch

Für den Herbst 2023 präsentiert Schneider ein besonders Brot

Es besteht zu 100 Prozent aus Dinkel und hat eine lange Teigreife. „Mit seiner tollen Kruste und der saftigen Krume ist es ein schönes Brot für den Herbst“, schwärmt Georg Schneider und empfiehlt dazu Käse mit Marmelade oder Preiselbeeren. Für den Advent kündigt er auch wieder viele verschiedene Sorten Elisenlebkuchen und Weihnachtsgebäck an. Die Zutaten für die Schneider-Backwaren kommen dabei aus der Region. So stammen das Getreide und die Eier aus Augsburg und Aichach-Friedberg, Kürbiskerne werden aus Inchenhofen bezogen. „Wir verarbeiten möglichst naturbelassene, frische Produkte und schätzen den Wert jeder Zutat“, sagt Schneider.

Wer die leckeren Backwaren von „Schneider – wertvoll backen“ nicht nur zu Hause genießen möchte, dem bieten sich die Bäckercafés in Pfersee, Göggingen, Haunstetten, Neusäß und Affing für eine gemütliche Einkehr und ein wenig Abschalten vom Alltag an.

Schneider – wertvoll backen: Öffnungszeiten und weitere Informationen

Zentrale: Auf dem Nol 4, 86179 Augsburg

Telefon (08 21) 45 52 10-0

Auf dem Nol 4, 86179 Telefon (08 21) 45 52 10-0 In Neusäß findet man eine Filiale mit Bäckercafé : Daimlerstraße 7, 86356 Neusäß

Telefon (0821) 46 90 44

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 6 bis 18.30 Uhr

Samstag: 6 bis 17 Uhr

Sonntag und Feiertag : 7.30 bis 17 Uhr

Alle Filialen und mehr Informationen finden Sie unter Schneider - wertvoll backen