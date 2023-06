Bergparty und -fest auf dem Seilerberg in Auerbach

Die Bergparty und das Bergfest in Auerbach-Lindgraben sind eine feste Größe im Terminkalender des Landkreises Augsburg. Jetzt kommen beide nach der Coronapause zurück.

Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, steht der Seilerberg in Auerbach-Lindgraben im Mittelpunkt, denn dann wird dort wieder Party gemacht beziehungsweise ein Fest für alle Altersgruppen angeboten. Legendär – so könnte man das Bergfest und die Bergparty auch bezeichnen, welche die Spielvereinigung Auerbach/Streitheim e.V. und der Verein Schnupfer- und Wanderfreunde e.V. auf die Beine stellen.

Mit Ausnahme der Zwangspause wegen Corona finden die beiden Veranstaltungen seit Jahren in bewährter Weise statt. Das tut der Stimmung keinen Abbruch – im Gegenteil: Besucherinnen und Besucher können sich auf ein gut gemachtes Fest eines tollen Teams freuen, das Erfahrung hat.

Programm der Bergparty und des Bergfests

Das fängt schon beim Programm an. Los geht’s bereits am Freitag, 30. Juni, mit der beliebten Bergparty auf dem Seilerberg in Auerbach-Lindgraben (an der B10 zwischen Horgau und Zusmarshausen). Beginn ist hier 21 Uhr, bereits ab 20.30 Uhr ist jedoch Einlass. DJ Beatbuster sorgt für den entsprechenden Sound.

So legendär wie das Bergfest: die Bergparty am Freitag, 30. Juni, ab 21 Uhr. Foto: Mario Klingebiel

Nach diesem Höhepunkt geht es am Samstag, 1. Juli, weiter. Zum Ausschlafen für alle Partygänger des Vorabends bleibt dabei genug Zeit, denn das Fest fängt erst um 18 Uhr an. Ab 19 Uhr unterhalten die Adelsrieder Musikanten mit jeder Menge guter Stimmungsmusik.

Festbeginn mit Gottesdienst am Sonntag

Gut genutzt werden für einen Festbesuch kann der Sonntag, denn hier beginnt das Bergfest bereits um 10 Uhr mit einer Bergmesse, die Pfarrer Reinfried Rimmel mit den Gästen feiert. Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes und anschließenden Frühschoppens sorgt der Musikverein Bonstetten.

Die Rothtaler Musikanten übernehmen ab 17 Uhr das musikalische Zepter und wollen zum Festausklang noch einmal für gute Laune sorgen. Dazwischen treten die Tanzmäuse um 14 Uhr auf und die Musikschule gibt um 15.30 Uhr eine kleine Kostprobe des Könnens ihrer Schülerinnen und Schüler. Musik ist das eine, kulinarische Genüsse das andere auf so einem Fest.

Deshalb haben die Veranstalter auch wieder für viele leckere Schmankerln gesorgt. So gibt es Koteletts, Gyros, Forellen vom Grill, Pommes, Currywurst, Salate und vieles mehr – am Sonntag sogar noch einen Rollbraten. Zum Nachtisch erwartet die Gäste ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Bei schlechter Witterung wird das Bergfest um eine Woche auf das Wochenende vom 8. und 9. Juli verschoben, die Bergparty findet jedoch bei jeder Witterung am Freitag, 30. Juni, statt.