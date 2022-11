Engeltreffen zum Weihnachtsmarkt Neusäß

Die Aktionsgemeinschaft Neusäß trägt mit verschiedenen Aktionen viel zum Gelingen des Weihnachtsmarktes bei - unter anderen dieses Jahr mit einem Engeltreffen.

Wie in jedem Jahr unterstützt auch heuer die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) den Weihnachtsmarkt und will mit verschiedenen Aktionen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. So findet wieder die beliebte Christbaumaktion statt! Elf teilnehmende Kindergärten bekamen Anfang November von der Aktionsgemeinschaft kostenfrei eine Kiste mit Bastelmaterial, Lichterketten und Weihnachtsschmuck zur Verfügung gestellt.

Kisten für den Weihnachtsmarkt

Aber nicht nur das: In den Kisten befinden sich auch Plätzchen, Tee, Spielsachen, Gutscheine für einen Kinderpunsch und vieles mehr. Mithilfe des Bastelmaterials dürfen die Kinder und das Kita-Personal ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einen Christbaum schmücken, der auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt bestaunt werden kann.

Alle geschmückten Bäume werden von der Aktionsgemeinschaft auch prämiert. Am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr findet die Preisverleihung auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt statt.

Weihnachtsmarkt mit Engel- und Nikolaustreffen

Die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) organisiert heuer außerdem ein großes Engelstreffen mit Nikoläusen auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt und einem Gottesdienst. Die AN ist daher auf der Suche nach vielen kleinen Engeln, Nikoläusen oder auch Knecht Ruprechten und hofft auf viele Teilnehmer.

Jeder verkleidete Teilnehmender (Kinder und Erwachsene) bekommt einen Gutschein für Punsch oder Glühwein für den Neusässer Weihnachtsmarkt.

Engelsflügel können Kinder in ihren jeweiligen Kindergärten oder gemeinsam mit ihren Eltern ganz nach Wunsch und eigenen Vorstellungen gestalten. pm

Termin Engeltreffen

Treffpunkt ist Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Vorplatz der Ägidiuskirche

Beginn des Gottesdienstes ist um 15.30 Uhr

Minderjährige müssen in Begleitung einer Aufsichtsperson erscheinen.